"Siamo fatti di-versi perché siamo poesia", a Mondovì e Ceva una mostra sulla disabilità

La mostra fa parte delle molte attività che sono state proposte nel progetto “Si può Fare” a sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti. Obiettivo della mostra: sensibilizzare la comunità sul tema della disabilità e inclusione.

Nell’arco di circa tre mesi sono state raccolte le testimonianze di persone con disabilità, familiari, amici, compagni di scuola, insegnanti, volontari, operatori sociali... Tanti ruoli, un'unica appartenenza: il consorzio umano.

Storie e testimonianze che, come dicono le operatrici della Cooperativa Caracol, che si sono impegnate nella progettazione e allestimento della mostra,

“Ci hanno toccato il cuore, ci hanno fatto riflettere, ci hanno messo in discussione, ci hanno turbato." - spiegano gli organizzatori - "La mostra è solo una delle tante attività proposte all’interno del progetto, tra esse citiamo: i gruppi di socialità, con proposte di tempo libero e inserimento in attività educative, ricreative e sportive rivolte a tutti i giovani in situazione di disabilità, delle Associazioni del Cebano e del Monregalese; i gruppi di socialità rivolti ai genitori, per creare uno spazio dedicato alla cura del caregiver; le “prove di volo”: volte al conseguimento delle autonomie di base, per affrontare il futuro e vivere al massimo la propria dignità personale".

La mostra sarà allestita all’aperto, sabato 30 aprile e domenica 1° maggio, dalle 10 alle 17, in via S. Agostino 13, accanto allo spazio espositivo “A Più Mani”, (che raccoglie i manufatti di artigianato artistico realizzati da persone con disabilità). V

Sarà poi replicata sabato e domenica 14 e 15 maggio, a Ceva, dalle 10 alle 17, presso il Centro Gli Aquiloni ODV, in via Derossi 13.

Il progetto è stato realizzare grazie al contributo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - In collaborazione con la Regione Piemonte e con il patrocinio del Comune di Mondovì e del Comune di Ceva.

Ente capofila del progetto è l’Associazione di volontariato Centro Gli Aquiloni ODV, con il partenariato della Associazione di volontariato Creattività ODV - In collaborazione con Cooperativa Sociale Caracol, Cooperativa Animazione Valdocco - Con il sostegno delle ODV Diversamente, Arte Libera, Autismo Help, Dioniso, Amici della Tanaria, del CSSM, della Comunità Montana, Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, delle Coop. Interactive e Il Melograno.