Sommariva Perno, in frazione San Giuseppe ritorna l’evento folkloristico “Pianté Magg”

L’Acli San Giuseppe di Sommariva Perno organizza (sabato 30 aprile e domenica 1° maggio) in frazione San Giuseppe l’evento folkloristico “Pianté Magg”.

La manifestazione giunta alla decima edizione riprende un antico rito arboreo di primavera. L’usanza vedeva come (rito propiziatorio di buon auspicio per il raccolto dell’annata agricola) i giovani della leva dei 18 anni del paese andare la sera del 30 aprile a cercare nei boschi il pino più alto per piantumarlo nella piazza della frazione.

Da parecchi anni il gruppo del Circolo Acli ha rinnovato l’antica tradizione.

Si inizia sabato 30 aprile a partire dalle ore 19,30 con le proposte culinarie dei succulenti piatti e i canti popolari del gruppo la Cricca Dij Mes-Cia. Davanti al falò in piazza Zio Gion (dedicata all’ex parroco don Giovani Culasso) si accoglierà l’arrivo del pino trainato nell’ultimo tratto del percorso da un vecchio trattore. Nel momento in cui il pino verrà innalzato partiranno dalla collina le luci dei fuochi d’artificio. La serata proseguirà con il dj Tuttafuffa e i balli per i giovani.

Il giorno seguente, domenica 1° maggio alle 10,30, si terrà la santa Messa e nella piazza la benedizione dei trattori e delle macchine agricole, seguita dalla mostra delle rappresentazioni del lavoro nei locali del Circolo Acli con aperitivo. Alle 16 sarà il momento del concerto della “Fisorchestra Rossini” diretto dal maestro Marco Polidori in collaborazione con il Centro culturale San Bernardino. una merenda sinoira a base di prodotti del territorio e offerto ai partecipanti dal Circolo Acli.

L’evento della due giorni

si concluderà con una merenda sinoira in piazza.

Il presidente dell’Acli San Giuseppe di Sommariva Perno Alfredo Torasso “Siamo un gruppo molto affiatato che si diverte ancora a organizzare eventi questo, nonostante le difficoltà del momento. Voglio esprimere la mia soddisfazione verso i giovani per l’integrazione dimostrata con i membri più storici del gruppo”.