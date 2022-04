Anomalo bruciore alla gola per due studenti: evacuato l'istituto Superiore "Einaudi" di Alba

Momenti di preoccupazione all’Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Einaudi" di via Pietro Ferrero ad Alba. Oggi, mercoledì 27 aprile, verso le ore 13.30, due studenti avrebbero accusato un non meglio precisato bruciore alla gola durante la lezione in corso in un’aula computer del seminterrato, adiacente a quella di chimica.



L'anomalo malessere alle alte vie aeree ha convinto gli insegnanti a richiedere l’intervento dei sanitari dell'emergenza 118, mentre i Vigili del Fuoco arrivati dal vicino distaccamento hanno precauzionalmente disposto l’evacuazione delle circa 800 persone, tra alunni e docenti, in quel momento presenti all’interno dell’edificio scolastico.



Tramite l’utilizzo delle strumentazioni del caso gli stessi Vigili del Fuoco hanno quindi verificato i diversi ambienti interni all’edificio ricercando la causa della possibile intossicazione, ma tutte le verifiche da loro svolte hanno esito negativo circa la presenza al suo interno di sostanze di natura tossica o irritante.



I due ragazzi vittime del malessere sono stati intanto sottoposti a controllo da parte dei sanitari. Le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.