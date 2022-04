Fossano, Tir perde parte del carico: disagi sulla tangenziale

Lunghe code si registrano in questi minuti lungo la circonvallazione di Fossano per la perdita di carico da parte di un mezzo pesante, in transito in via Torino, direzione Cussanio, presso la sede dell’Aci.



Il sinistro poco prima di mezzogiorno. Una brusca frenata probabilmente collegata a una mancata precedenza ha portato alla caduta dal mezzo di alcuni contenitori contenenti cloruro di zinco che il veicolo stava trasportando.



Da questi si è così registrata una piccola perdita del liquido – sostanza potenzialmente nociva per la salute umana –, fortunatamente limitata a una decina di litri. Da qui l’intervento messo in campo dai Vigili del Fuoco arrivati dal comando provinciale di Cuneo e dal locale distaccamento. In corso le operazioni di travaso, con conseguenti disagi sul traffico. Sul posto anche la Polizia Locale, impegnata nella regolazione del traffico.