Avrebbe imbrattato l'auto del conoscente: un uomo a processo

Era una mattina del 2019 quando un uomo di Scarnafigi, uscendo di casa per andare al lavoro, si era ritrovato la macchina e il muro di casa imbrattati da scritte e insulti tracciati con vernice nera. L’auto è stata sistemata, ma il muro è ancora sporco e il preventivo per ripulirlo si aggira sui 5.000 euro.

Imputato davanti al tribunale di Cuneo con l’accusa di imbrattamento e danneggiamento è C.O., che, nel 2015, aveva svolto dei lavori di ristrutturazione per lo scarnafigese costituitosi parte civile nel giudizio. Stando a quanto raccontato da quest'ultimo alla base del gesto ci sarebbero vecchi rancori risalenti proprio all’epoca dei lavori.

In aula sono stati ascoltati la moglie e il figlio della parte civile, i quali hanno riferito che a seguito della denuncia l'uomo è stato contattato da un numero sconosciuto: «Mio padre parlò con un signore che diceva di essere l’avvocato di C.O. Chiedeva quali prove avesse mio papà contro di lui. Io riconobbi la voce di C.O., era lui che parlava».

A confermare la versione dei testimoni, lo stesso imputato. «Dopo la denuncia ai carabinieri l’ho chiamato. Lo conoscevo da tanti anni e avevo fatto un lavoro di ristrutturazione a casa sua e lui aveva fatto dei lavori per me. Al telefono gli dissi che ero l’avvocato: ma era uno scherzo. Lui ha risposto in malo modo e ha riattaccato. Gli screzi tra noi risalgono al 2015, quando stavo effettuando dei lavori a casa sua. Un giorno, a pranzo, stavo scaldando del cibo sul fornelletto vicino a un muro e il vapore aveva inumidito la parete. Lui mi accusò di aver orinato sull’intonaco appena dato. Ma non era vero».

L’11 maggio la lettura della perizia calligrafica chiesta dalla parte civile.