A Cuneo presentate le Nuove Linee Guida ABI per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie

Nel pomeriggio di venerdì 22 aprile è stata presentata presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Cuneo, la “quarta edizione delle Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie” sottoscritte il 5 aprile scorso presso la sede ABI in Roma, dai rappresentanti dei Consigli Nazionali e Associazioni che hanno partecipato al Tavolo di Lavoro.

Le aggiornate Linee Guida richiamano le metodologie estimative derivanti a loro volta dalle più recenti Edizioni degli Standards Europei ed Internazionali con l’aggiunta di particolari appendici che potranno caratterizzare le dinamiche del mercato anche con sguardo al futuro, attraverso le quali i Professionisti che espletano tali attività in ambito bancario, adottano per la valutazione degli immobili che saranno posti in garanzia per l’accensione e successivo monitoraggio dei crediti bancari.

Le argomentazioni trattate nel corso dell’evento, risultano pertanto di particolare interesse non solo per gli specialisti del settore bancario e tecnico, ma anche per le aziende e le famiglie italiane che abbiano necessità di accedere al credito bancario.

Infatti, come già avviene in altri ambiti e con particolare riguardo all’odierno assetto geopolitico e sociale, sarà sempre più rilevante l’aspetto dell’efficienza energetica degli edifici e del conseguente impatto sui consumi, aspetto che nel futuro contribuirà a caratterizzare il valore e la commerciabilità degli immobili, al pari se non in maniera più impattante rispetto le altre caratteristiche quali la localizzazione, lo stato di manutenzione, la tipologia ed altre che generalmente concorrono alla formazione del prezzo.

Particolare importanza rivestirà quindi nel prossimo futuro, la manutenzione del parco immobiliare nazionale e gli interventi che i proprietari dovranno attuare nel migliorare le caratteristiche energetiche e di resilienza a fronte di potenziali rischi sismici, idrogeologici o alluvionali laddove se ne ravvisino le condizioni, al fine di monitorare il consumo energetico e la sicurezza, garantendone la sostenibilità del valore nel tempo, elemento sempre più peculiare per la concessione del credito.

Per quanto concerne invece le valutazioni che abbiano per oggetto i terreni, oltre alle caratteristiche edificatorie che gli strumenti urbanistici prevedono nelle singole fattispecie e che ne determinano diversi valori anche in funzione della destinazione futura prevista, rivestiranno elemento caratterizzante le condizioni di salubrità degli stessi, desumendo oltre le caratteristiche agronomiche anche l’eventuale presenza di agenti inquinanti nel substrato e la potenziale redditività che ne potrà derivare in funzione delle colture attuabili.

Per la particolare importanza degli argomenti e l’impatto che le nuove “Linee Guida” potranno avere nel breve e lungo periodo per il mercato immobiliare e conseguentemente per l’economia Nazionale, il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Cuneo, ha organizzato in collaborazione con l’ Associazione Geo.Val.Esperti che ne ha coadiuvato la diffusione in modalità streaming per i Geometri iscritti con il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e la partecipazione di ABI-Associazione Bancaria Italiana -, del Comitato Regionale dei Geometri e G.L. del Piemonte e del Collegio dei Geometri e G.L. di Torino e provincia, un evento a “copertura nazionale” che ha coinvolto circa tremila Professionisti.

L’evento è stato quindi anche divulgato in modalità streaming dalla Sede del Collegio di Cuneo coordinato dal Presidente Geom. Carlo Cane coadiuvato nel ruolo di moderatore dalla Vice Presidente dell’Associazione Geo.Val. Esperti Geom. Arch. Federica Capriolo, al cui tavolo in qualità di relatori hanno partecipato: il Consigliere Nazionale CNGeGL Geom. Livio Spinelli – anche in rappresentanza del CNGeGL stesso – quale Componente del Tavolo di aggiornamento preposto dall’ABI analizzandone le peculiarità tecniche e che ne ha sottoscritto il documento finale in occasione della presentazione tenutasi in data 5 aprile 2022; il Dott. Angelo Peppetti Funzionario Referente dell’Ufficio Crediti ABI che ha illustrato le novità caratterizzanti dell’aggiornamento alle Linee Guida, in cui si sono anche susseguiti gli interventi in streaming di altri Consiglieri Nazionali rappresentanti di altre Categorie Professionali che hanno partecipato al Tavolo dei Lavori ABI, a conferma delle sinergie che sussistono tra la Categorie costituenti la Rete delle Professioni Tecniche Nazionale – RPT- oggi costituente la più ampia Associazione Nazionale “Professionitaliane”, nonché dal saluto Istituzionale del Presidente dell’Associazione Geo.Val Esperti Geom. Prof. Oscar Mella.

Il Presidente Geom. Cane ha evidenziato nell’occasione l’importanza del sistema bancario e il ruolo che lo stesso ha avuto e che mantiene per la crescita economica del nostro Paese, evidenziando quanto al momento attuale vi sia una contingenza di particolare difficoltà legata alla cessione dei crediti relativi ai vari bonus e superbonus in edilizia ed ha auspicato una celere risoluzione delle problematiche legislative e tecniche che consenta di poter completare gli interventi di riqualificazione dell’edificato italiano.

Un interessante intervento è stato inoltre portato dal Geom. Marco Buttieri quale Vice Presidente in vece del Presidente Prof. Beppe Ghisolfi, dell’Accademia di Educazione Finanziaria che ha trattato l’importanza dei principi trainanti dell’Accademia per le nuove generazioni, elemento determinante nella formazione del contesto sociale in cui viviamo.