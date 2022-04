Imparare a gestire a tavola le intolleranze alimentari con i consigli di Tiziana Colombo di NonnaPaperina.it

Oggi sul suo sito consiglia piatti golosi e appetitosi che anche i più esperti di cucina faticherebbero a riconoscere come piatti senza (senza nichel, senza lattosio, senza glutine, eccetera). Eppure Tiziana Colombo, presidentessa de Il Mondo delle Intolleranze APS e meglio conosciuta in Rete come NonnaPaperina, non ha remore a raccontare come anche il suo primo approccio a una dieta povera di nichel, senza glutine, senza lattosio e che aiutasse il suo organismo a stare meglio sia stato all’inizio a suon di riso in bianco, bistecche ai ferri e insalate. La diagnosi di intolleranze alimentari è spesso accompagnata, infatti, da un atteggiamento privativo che porta il paziente, per paura o perché non sa bene cosa possa fargli male o in che quantità e cucinato in che modo, a rinunciare a un gran numero di alimenti, ben oltre quello effettivamente necessario. Farsi seguire da degli esperti di nutrizione è fondamentale in questo senso per imparare a gestire e a convivere con le proprie intolleranze alimentari e a farlo in tutta serenità e partendo dal piacere di stare a tavola o, se un pizzico di attitudine personale lo consente, tra i fornelli.

Le migliori ricette per intolleranti? Sono facili, veloci, fatte con quello che si ha in dispensa

Navigando su www.nonnapaperina.it ci si accorge subito, del resto, che si può costruire un intero menu a prova di intolleranze alimentari senza rinunciare né al gusto, né alla bella apparenza dei piatti, né alla loro varietà. Vale tanto per gli schemi alimentari quotidiani, quelli che permettono ogni giorno di mangiare cose diverse e con il giusto apporto di macronutrienti a seconda delle singole necessità, e sia per i menu delle feste, quando il desiderio è portare in tavola piatti sfiziosi e che mettano allegria ai commensali. A chi parte con Tiziana Colombo alla scoperta del mondo delle intolleranze alimentari, grazie alla sua esperienza personale e ormai più che decennale, sono riservate insomma molte sorprese.

Come che un menu per intolleranti al lattosio, al nichel, al glutine è in realtà un menu per tutti. Non di rado quando una diagnosi simile viene fatta a un membro della famiglia la prima preoccupazione, soprattutto di chi quotidianamente si occupa dell’organizzazione dei pasti in casa, è di doversi ritrovare a preparare sempre pietanze diverse, che è poi la ragione per cui si rischia di andare nel panico quando si scopre dopo un invito a cena che i propri ospiti hanno una qualche intolleranza alimentare. Eppure basta un pizzico di creatività e di voglia di sperimentare per riuscire a mettere in tavola piatti bilanciati, saporiti, il più delle volte originali, che piacciono a tutti.

E che, soprattutto, vanno bene per le esigenze di tutti: la gestione delle intolleranze alimentari rischia di apparire impossibile, infatti, quando commensali diversi hanno esigenze diverse o se oltre che intolleranti al nichel ci si scopre anche ipersensibili al glutine per esempio. Eppure, anche in questo caso, le soluzioni vengono dai piatti più semplici come una frittata di cicorie di campo o degli spiedini di cavolini e zucca che sono perfetti sia per celiaci e sia per intolleranti al lattosio, oltre che per vegetariani.

L’altro errore piuttosto comune quando si devono organizzare i pasti tenendo conto delle intolleranze alimentari è, infatti, credere che necessariamente si abbia bisogno di sostituzioni con prodotti o ingredienti specifici e non di rado piuttosto costosi, quando si può agilmente organizzare un perfetto menu per intolleranti con quello che si ha già in dispensa e a un costo davvero contenuto.