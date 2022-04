I Polifonici del Marchesato in concerto a Dronero

Sabato 30 aprile a Dronero, alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale, sarà una serata di intense emozioni. In concerto i Polifonici del Marchesato, prestigioso gruppo corale.



Nato nel 1986 a Saluzzo e composto da oltre 60 elementi, vanta un repertorio di più di 400 brani tratti da 5 secoli di letteratura musicale, sacra e profana: polifonia antica, brani di epoca classica e romantica, ma anche ampio spazio per la musica pop, colonne sonore e spiritual. Il tutto è proposto per coro a cappella o con pianoforte, organo, violino e gruppi orchestrali (archi, sinfonici, arpe, strumenti andini).



La Basilica Superiore di S. Francesco ad Assisi, il rifugio Quintino Sella, la Basilica di S. Giacomo e la Basilica SS. Apostoli a Roma, il Teatro Ariston di Sanremo, il Teatro Regio di Torino, Palazzo Vecchio a Firenze, il Palazzo della Gran Guardia e l’Arena a Verona sono tra i palchi più prestigiosi sui quali questo coro si è esibito. Inoltre tournée all’estero, in città come Valencia, Barcellona, Lione, Marsiglia, Heidenheim, Cracovia e Budapest.



Ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, le offerte raccolte saranno devolute all'AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) di Cuneo.



La sezione è nata l’11 gennaio 1999 su iniziativa dei coniugi Rubino di Dronero in seguito alla morte del giovane figlio Paolo. A lui è infatti intitolata. Fin dalla nascita, lavora in stretta collaborazione con il reparto di Ematologia dell’A.S.O. “S.Croce” di Cuneo, unica struttura in provincia specializzata per la cura intensiva delle malattie del sangue. Conta su circa 100 soci e 300 volontari e per realizzare i propri progetti si sostiene esclusivamente con donazioni private.



Per partecipare alla serata saranno necessari SuperGreenPass e mascherina FFP2.