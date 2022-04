Un grande corteo arcobaleno: la prima volta del Pride a Cuneo sarà il 4 giugno

Il primo Pride nella storia di Cuneo sarà il prossimo 4 giugno. Nel 2020 venne annullato per la pandemia, ma quest'anno si farà, organizzato dall'associazione Grandaqueer, che da anni lavora per portare in città questo evento.

Il nome scelto è "R-Esistenza" e come logo ci sarà l'arcobaleno.

A Cuneo una grande sfilata colorata, che raccoglierà non solo persone Lgbt ma anche attivisti e cittadini.

Il pride di Cuneo non è comunque il primo in provincia. Nel 2017 fu Alba ad ospitare il primissimo evento, organizzato dal collettivo De–Generi.