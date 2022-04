Motori, Coppa Italia Velocità: parte bene la Black Racing Squadra Corse

San Martino del Lago (CR), 24 aprile. Si apre con una prima assoluta per la Coppa Italia Velocità, che fa tappa sui 3.700 metri del Cremona Circuit, rinnovato nel layout e nelle strutture per ospitare il 1° round stagionale.

Il team cuneese Black Racing Squadra Corse, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo per le gare della velocità in pista, si è presentato ai nastri di partenza con l’alfiere mantese Marco Cottone, impegnato nel prestigioso contesto della Pirelli Cup che, per l’occasione, vede la velocissima classe 1000 suddivisa tra Pirelli Cup Championship e Pirelli Cup Challenge.

Su un tracciato nuovo per tutti, ci si è concentrati sulla ricerca del miglior assetto per la Yamaha R1, che ha permesso al cuneese di chiudere le qualifiche in P2, in un week end dove il meteo capriccioso l’ha fatta da padrone, con pioggia, freddo e nuvole, per poi lasciare posto al sole nella giornata di domenica.

La gara della domenica, disputata con una tribuna finalmente piena di spettatori, ha visto il pilota di Manta Marco Cottone scattare bene al via, conducendo la gara della Challenge fino al penultimo giro, quando un lungo in curva 2 lo ha costretto a cedere al diretto avversario, Tibaldo, che ha preso una ventina di metri di vantaggio, gap che il cuneese non è più riuscito a ricucire prima della bandiera a scacchi.

"E' stato un buon inizio di stagione - ha esclamato il team manager Simone Barale -, perché le condizioni meteo avevano fatto presagire il peggio ma alla fine ci ha permesso di disputare qualifiche e gara in condizioni di asciutto. Marco ha un gran talento ed iniziare con un podio fa bene a lui ed al morale della squadra, che ha lavorato bene, ripagata dal risultato finale".

"Sono un po’ dispiaciuto - ha riferito Marco Cottone - perché abbiamo lavorato bene durante il weekend ed avevamo tutte le carte in regola per puntare alla vittoria. Ci faremo trovare pronti per il prossimo round di Misano,dove abbiamo più dati a disposizione essendo una pista conosciuta”.

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor per il loro supporto alla squadra: TOP Serramenti, Poppi Clementino S.p.A., Istituto Ottico Boselli, TOP Serramenti Design, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, Gastaldi Officine S.r.l., CTM S.r.l., Erre.gi S.r.l., Moss S.r.l., Tabaccheria dei Gonzaga, Tipolito Martini S.r.l., Proforma Consulting, Isaema Solution, Marco Fiorini, Panetteria d'Angelo, Termo Idraulica, CLM Impianti Elettrici, Distribuzioni Grafiche Fantino, Sine Cura, Madala Carrelli, Sirp ed un grazie, per il supporto, ai partner tecnici Penny Racing Service, Spider, WRS Italy, Magigas, Graph-Art, Vircos, Anie Design e Al Cappello Alpino.