Motori: Francesca Cagna è sesta alla prima gara stagionale di Pit Bike

Il circuito ferrarese di Pomposa ha ospitato la prima tappa del Campionato Pit Bike Under, al quale è iscritta l’ormeese Francesca Cagna, impegnata nella categoria Under.

Dopo un lungo stop “Fra146” si è presentata in pista priva di allenamento e di sponsor sostanziosi, cercando comunque di difendersi in un lotto di conduttori molto ben preparati e dotati di mezzi più recenti e performanti di quello in possesso dell’ormeese.

Dopo essersi classificata settima nelle qualifiche, Francesca (Fracentoquarantasei) termina gara uno recuperando una posizione, chiudendo la sua gara in sesta posizione, a soli otto millesimi da Sandro “Sandrokan” Tarantino (SDK Shop Team). La gara se l’è aggiudicata Stefano Cristin (Scarabelli Racing), davanti a Roberto Bresciani (Braam) ed a Claudio Fenu (Braam).

L’ormeese non prende poi parte a gara due, disputata sotto la pioggia, non avendo con sé le gomme rain.

“Ho approfittato della gara per riprendere gli allenamenti - ha esclamato Francesca Cagna -, in quanto non ho effettuato alcun test e la moto è sempre quella di cinque anni fa, così ho cercato di fare il meglio per le mie possibilità, che sono molto risicate, in quanto non ho sponsor importanti, motivo per cui sono stata costretta a rinunciare a gara due. Adesso mi butto a testa bassa, cercando di lavorare al 101 % per presentarmi in forma sul Cremona Circuit, dove verrà disputata la seconda gara di Campionato. Desidero ringraziare, come sempre, il mio papà Claudio, che si fa sempre in quattro per permettermi di gareggiare, la YCF Italia, che mi aiuta da anni e GB 3D Parts di Guido Berselli, che mi ha fornito i paraleva ed i tamponi”.