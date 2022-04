Borgo San Dalmazzo punta a ottenere 10 milioni di euro dai bandi Pnrr

Quasi 10 milioni di euro che potrebbero piovere su Borgo San Dalmazzo grazie ai fondi Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il sindaco Gian Paolo Beretta ha lavorato alacremente con l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Goletto per poter accedere ai bandi: “Noi abbiamo fatto la nostra parte, ora siamo in attesa. Siamo stati reattivi nel presentare progetti validi, credibili e rispondenti ai requisiti, con una molteplicità di interventi che spaziano dal campo sociale, culturale, scolastico, energetico. L'unico obiettivo è quello di rilanciare la città”.

La parte del leone è stata pensata per le scuole. C'è un progetto di adeguamento sismico e riqualificazione energetica sull'edificio scolastico di via Monte Rosa per 1.435.000 euro, ma soprattutto i lavori di costruzione del nuovo asilo nido comunale, in prossimità di Chiesa Nuova per un importo di 1,6 milioni di euro. E ancora 600 mila euro per i lavori di costruzione della nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria Don Roaschio e della scuola dell'infanzia asilo Tonello.

“Progetti di ampio respiro pensati per le nuove generazioni che rappresentano il nostro futuro. In accordo con il dirigente scolastico si punterà ad una ridistribuzione ottimale dei vari gradi e livelli scolastici per rispondere alle criticità emerse nel plesso di via Giovanni XXIII, a Chiesa Nuova. Sul tavolo ci sono svariate ipotesi e si valuterà la soluzione ottimale”, commenta l'assessore Goletto.

Inoltre sono stati richiesti 550 mila euro per la valorizzazione del Parco Grandis e 200 mila euro per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'auditorium comunale.

Sull'ex caserma Mario Fiore il progetto di riqualificazione totale prevede un investimento da 18 milioni di euro anche con risorse a carico di soggetti privati. Dai fondi di rigenerazione urbana destinati alle forme associate sono stati chiesti 1,650 milioni di euro. “C'è il piano particolareggiato di Scenari Immobiliari. Si procederà per lotti, a partire dalla demolizione e relativa ricostruzione del fabbricato lungo via Cuneo” spiega il sindaco.



Tra gli interventi da avviare nel triennio 2022-2024 poi ci sono anche i lavori di regimazione delle acque superficiali tra Tetto Turutun Sottano e la collina di Monserrato: previsti 2,4 milioni da fondi statali oltre a 200 mila euro per la relativa spesa di progettazione definitiva ed esecutiva.

Infine, per quanto riguarda la rigenerazione urbana del concentrico, sono previsti lavori su Largo Argentera per 1,4 milioni e la realizzazione di una centralina idroelettrica al Mulino Gione per 500 mila euro.



“Ad oggi abbiamo spinto il piede sull'acceleratore in relazione al tema dell'efficientamento energetico – aggiunge Goletto -: l'illuminazione pubblica è stata quasi totalmente ammodernata passando dalle vecchie lampade all'illuminazione a led. Questo ha portato ad un risparmio di almeno 100 mila euro per le casse comunali. I lavori al Mulino Gione poi farebbero la differenza, nell'ottica della nascita della comunità energetica. Insomma la nostra Giunta ha puntato sui temi concreti e attuali dell'ambiente e dell'energia sostenibile”.



“Siamo soddisfatti – conclude il sindaco Beretta -. Si esce da una pandemia che ha fermato il mondo, ma noi abbiamo investito 6,5 milioni di euro in interventi finanziati con fondi propri negli ultimi quattro anni. E lasciamo ai futuri amministratori un importante piano di investimenti per il prossimo triennio”.