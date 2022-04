Racconigi, elezioni comunali: annunciati i primi quattro candidati della lista civica di Patrizia Gorgo

Sono stati svelati i primi quattro candidati della lista civica che accompagnerà l’avvocato Patrizia Gorgo nella campagna elettorale per diventare il primo sindaco donna di Racconigi.



Tra conferme e novità i quattro nomi annunciati sono: Enrico Inverso (52 anni dirigente d’azienda), Mirco Pallena (48 anni, agente di commercio), Flavia Pignata (24 anni, dottoressa in servizio sociale) e Silvano Sannazzaro (33 anni, operaio agricolo).



Inverso è consigliere comunale proprio nel gruppo di Gorgo, subentrato all’ex sindaco Adriano Tosello in seguito alla volontà di dare avvio a un ricambio politico. Pallena si è aggregato al gruppo e tra le file del pubblico ha seguito ininterrottamente le sedute del consiglio comunale sin dal 2017. Pignata ha maturato la decisione di “scendere in campo” partecipando attivamente negli ultimi mesi agli incontri settimanali del gruppo. Sannazzaro invece potrà contare sui consigli del suo fratello maggiore Davide, sindaco di Cavallermaggiore.



Dal quartier generale della lista civica in via Garibaldi a Racconigi dichiarano che nei prossimi giorni verranno svelati i candidati rimanenti sui social per arrivare a una presentazione della squadra al completo in una serata aperta al pubblico.