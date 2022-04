Birki è al Rifugio di Fido da quando aveva due mesi: adesso ha due anni e non ha ancora conosciuto il calore di una famiglia

Sapevate che anche i cani sorridono?

Se non ci credete venite a conoscere Luna e Birki.

Luna è nera, ha due anni, sterilizzata e dal carattere molto dolce.

Birki è arrivato al rifugio quando aveva circa due mesi, adesso ha due anni, inizialmente si dimostra un pochino timido, ma superato l’imbarazzo è un vero dispensatore di allegria e affetto.



Venite a conoscerli al Rifugio di Fido a Pollenzo - LIDA sezione Alba Bra!



Per visite e adozioni il Rifugio di Fido a Pollenzo è aperto al pomeriggio dal lunedì al sabato, dalle 14:30 alle 17.30

Via Langhe, 23 Fraz. Pollenzo Zona Industriale Bra

Tel. 366 2340946

Pagina Facebook: @fidocercafido