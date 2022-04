Volete scoprire i sogni degli ospiti del Rifugio Pinco Pallino?

Anche gli animali sognano!

Bliz per esempio sogna il giorno in cui vedrà arrivare al Rifugio Pinco Pallino una famiglia tutta per sè.

Garko invece sogna di giocare senza sosta, libero, felice e amato.

Vi piacerebbe esaudire i loro sogni?

Venite a conoscerli in località Cussanio, a Fossano.



Rifugio Pinco Pallino

Loc. Cussanio 33, Fossano CN

Tel. 333/8990717 (Mok) - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club