A Saluzzo proseguono gli appuntamenti con START tra arte e storia

Proseguono, dopo il successo del primo fine settimana con l’inaugurazione dell’84° Mostra Nazionale dell’Artigianato e oltre 3.000 presenze in tutte le aree della città alta di Saluzzo con la mostra a Casa Cavassa, le esposizioni e i laboratori negli spazi dell’Ex Convento delle Orsoline e nella Salita al Castello, le attività di START e quello del 1° maggio sarà un nuovo fine settimana ricchissimo di iniziative.

(Mostra Nazionale dell’Artigianato, Museo Civico Casa Cavassa. via San Giovanni 5 – Saluzzo. Domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 - martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.)

Si inaugura mercoledì 27 aprile alle 19 e prosegue fino al 1° maggio allo Spazio Giovani de Il Quartiere la Mostra Collaterale dell’Artigianato “MUTAZIONI come diverse declinazioni della sedia Luigi XV”. In un’atmosfera certamente giovane e informale e in collaborazione con il professor Paolo Di Nardo, affiancato dall’ Arch. Luca Sgrilli - Università Ingegneria Civile Ambientale, START propone una mostra collaterale “vivente”, dove i giovani studenti designer, attraverso il loro ingegno, rinnoveranno l’artigianato saluzzese nel corso di 96 straordinarie ore all’interno degli spazi medievali cittadini. Il tema della sfida ruota in questa edizione intorno al tema e alle declinazioni della sedia LUIGI XV e alla sua interpretazione più contemporanea.



In uno slancio che dalla tradizione porta ad allargare lo sguardo verso il futuro, Saluzzo è, sempre di più, città dell’arte contemporanea. Come per le altre iniziative la manifestazione della primavera saluzzese coagula intorno a sé energie storiche e nuove collaborazioni di prestigio in un moltiplicarsi di proposte e iniziative che interpretano il tema del ri-abitare attraverso lo sguardo di artisti noti e da scoprire.



A partire da giovedì 28 maggio START diventa anche arte contemporanea.

Da giovedì 28 maggio, bell’ambito della entusiasmante e neonata collaborazione con Paratissima si svolgerà negli spazi del Il Quartiere un workshop di scultura condotto dall’artista Walter Visentin intitolato Genius Loci. Oggetto del workshop sarà il concetto di Ri-Abitare lo spazio e il tempo, realizzando una scultura site-specific per il cortile del Quartiere, sede della mostra, utilizzando la materia grezza della memoria: attraverso una call sui social e non solo è stato chiesto ai cittadini di partecipare attivamente portando vecchi arredi o attrezzi agricoli, in ferro o legno, da inserire in questa sorta di monumento celebrativo, che intende omaggiare le tradizioni, dunque il genius loci del territorio.



Da sabato 30 aprile al 22 maggio (inaugurazione venerdì 29 aprile ore 18) nella sede de Il Quartiere, in Piazza Montebello 1, sarà possibile visitare la 27° Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo per la prima volta Powered by PARATISSIMA.