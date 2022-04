A Saluzzo si costruisce la scultura “Genius Loci”: servono vecchi arredi o attrezzi agricoli in ferro o legno

Hai tra i 16 e i 24 anni? Vorresti diventare l'autore di un'opera d'arte contemporanea, assieme all'artista internazionale Walter Visentin?

L’occasione del workshop di scultura, condotto dall’artista torinese, si presenta nell’ambito di Start/Saluzzo Arte e Paratissima che si svolgerà in 4 giornate al Quartiere (ex Caserma Musso) giovedì 28 e venerdì 29 aprile, dalle 15-18 e ancora sabato 30 aprile e domenica 1° maggio dalle 9-13 e 14-18.

L'opera che si chiamerà "Genius Loci" è una scultura "site-specific" per lo spazio del cortile del Quartiere appena rinnovato, in cui verrà utilizzata "la materia grezza della memoria" – spiega l’assessore Andrea Momberto - verrà chiesto infatti ai cittadini di partecipare attivamente portando vecchi arredi o attrezzi agricoli, in ferro o legno, da inserire in questa sorta di monumento celebrativo, che intende omaggiare le tradizioni e il genius loci del territorio".

Si tratterà di un vero e proprio monumento/portale che sarà collocato nei cortili della ex caserma Musso, rimanendo in dotazione a Saluzzo, nel Quartiere della Fondazione Bertoni. Un’opera che vuole rappresentare un "gate", una sorta di magico portale e soglia temporale tra passato remoto e futuro.

A condurre l’esperienza che intreccia il tema del ri-abitare ( tema della sesta edizione di Start) e la filosofia del recupero sarà Walter Visentin, artista e designer che fin dagli esordi della sua carriera, si concentra sull’utilizzo di materiale di recupero, lavorato e trasformato in sculture immaginifiche che uniscono estetica e funzionalità.

Recuperare significa per Visentin scardinare il concetto di inutilità delle cose, scongiurandone la fine.

Le prime due mattine saranno occupate dagli studenti del liceo Soleri Bertoni, i pomeriggi di giovedì e venerdì e i giorni di sabato e domenica sono ad accesso libero.

"Non servono particolari competenze artistiche – informano gli organizzatori - solo voglia di fare e di stare insieme".

La partecipazione è gratuita ed è gradita la conferma della presenza telefonando o scrivendo via whatsapp al numero 345-8122714 (Luigi).

"Non riesci a partecipare ma hai oggetti da donare per la realizzazione dell'opera? Ogni contributo è ben accetto. Servono pezzi di mobile in legno come ante, sedie, cassetti, tavolini ecc". Info al numero indicato sopra.