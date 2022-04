Saluzzo, cambiamenti climatici: focus sulle conseguenze sociali ed economiche

I cambiamenti climatici e le loro conseguenze sociali ed economiche saranno trattati nella conferenza tenuta dalla professoressa Maria Lodovica Gullino, martedì 3 maggio alle 17, nell’ultimo appuntamento del “Ciclo di incontri al Monastero della Stella” organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo nella sede di piazzetta Trinità 4/a.

La docente, professore ordinario nel corso di Patologia vegetale nonché direttrice del Centro di competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale (Agroinnova), parlerà dei cambiamenti climatici e le nuove metodologie attraverso cui vengono studiati, la loro interazione con l’agricoltura e le malattie della piante.

La conferenza sarà presentata dal professor Marco Piccat, presidente delle Fondazione CrSaluzzo. Ingresso libero.

Prenotazioni sul sito del Monastero della Stella o al numero 0175-291445 (Segreteria della Fondazione CrSaluzzo).

Maria Lodovica Gullino

Laureata in Scienze Biologiche è professore ordinario di Patologia vegetale, nonché Direttore del Centro di competenza per l’Innovazione in campo agro-ambientale (Agroinnova) e vicerettore con delega alla valorizzazione delle risorse umane e culturali all’ Università di Torino.

È stata presidente della Società internazionale di patologia vegetale, della Società italiana di patologia vegetale, dell’associazione italiana per la protezione delle piante e dell’associazione italiana delle Società scientifiche agrarie.

Ha trascorso lunghi periodi di ricerca in diverse Università degli Stati Uniti e dell’Olanda, ha coordinato e coordina numerosi consorzi di ricerca internazionali, occupandosi di difesa delle piante dai parassiti, di biosicurezza, dell’effetto dei cambiamenti climatici sulla salute delle piante e, più in generale, di salute delle piante considerata in un’ottica di salute circolare.

Molto attiva nel trasferimento tecnologico, ha avviato due start-up. È autore e coautore di più di ottocento lavori scientifici e di 25 libri. È anche giornalista pubblicista e autore di libri divulgativi.