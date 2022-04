Da Manhattan a Savigliano: arriva lo Swap Party!

Significa letteralmente “scambiare”, “barattare” ed è una delle ultime tendenze in fatto di moda. È lo Swap party, scambio di vestiti usati che permette di fare shopping gratis e di non sprecare ciò che viene acquistato. L'iniziativa, nata a Manhattan, ora sbarca a Savigliano nell'ambito delle iniziative del progetto “Oceano” di Oasi Giovani. L'appuntamento è per sabato 30 aprile presso palazzo Longis, in via Torre de Cavalli 5.

Dalle 14.30 alle 18.30, portando capi che non si indossano più, si riceveranno dei gettoni con cui sarà possibile acquistare altri indumenti. Dai pantaloni alle t-shirt, dai vestiti per bambini alle borse (non sono previsti intimo e scarpe).

Ma non ci sarà solo vestiario: dalle 10 sarà attiva una postazione dell'Ashas, associazione a favore di persone con disabilità, che proporrà libri usati ad un prezzo simbolico. Il ricavato andrà ad iniziative benefiche.

«Lo swap party è un grande evento che torna dopo due anni – spiega la vicepresidente di Oasi Giovani Margherita Testa –. L'iniziativa serve a riflettere sull'importanza del riuso e della sostenibilità ed è rivolta a tutti, non solo ai giovani. Chi lo desidera, inoltre, potrà approfittare dell'ampio parco di palazzo Longis per rilassarsi o fare pic-nic portando coperte e merenda».

Promosso dai ragazzi del progetto “Oceano”, lo Swap party si avvale della collaborazione dei ragazzi di Amnesty International Savigliano e di quelli di Fridays For Future Saluzzo.