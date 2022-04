"Quiz nozionistici folli per misurare conoscenze e competenze": due docenti di Saluzzo sul concorso per la scuola

POVERA SCUOLA

Siamo fortemente convinti che la scuola sia una fra le tessere più importanti del sistema sociale organizzato. La scuola è la fabbrica degli uomini, l’unico luogo in cui passano tutti, rappresenta l’uscita dalla caverna biologica verso la conoscenza e il sapere. Un cammino affascinante ed estremamente complesso, capace di trasformare i cuccioli della specie da bambini indifesi in dottori, insegnanti, ingegneri, tecnici…

Si sono tenuti i concorsi per l’immissione in ruolo dei giovani insegnanti e dei precari storici, operazione assolutamente necessaria per riempire i buchi negli organici scolastici creati da pensionamento, malattie, decessi…

E qui viene il bello!

Qualche infelice erede dell’homo erectus, ma poco poco sapiens, ha avuto la geniale esplosiva idea di affidare ai computer la selezione concorsuale. Il risultato è stato che le prove scritte per tutte le diverse discipline di insegnamento si sono trasformate in una serie di quiz nozionistici e buoni per fare le parole crociate o partecipare a rischiatutto ma folli ed immorali per misurare le conoscenze, competenze e capacità dei candidati alla docenza!

Non bisogna essere Albert Einstein per sospettare che, se facciamo fare ad una macchina la selezione per l’ingresso nella scuola, questa costruirà un test con il cibo di cui dispone, cioè informazioni nozionistiche totalmente estranee al sapere e all’intelligenza che questa prova doveva verificare.