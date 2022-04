Calcio Serie D: Masawoud fa volare il Bra, Ticino piegato 1-0

Vittoria pesante, per il Bra, nella 35^di campionato. Al "Bravi" il Ticino si arrende nella ripresa, piegato dal gol partita di Masawoud, nuovamente a segno dopo la rete con la Sanremese. I giallorossi centrano il settimo risultato utile consecutivo e rimangono in scia playoff.

LA CRONACA

Fase iniziale caratterizzata da ritmi gradevoli, poche occasioni interessanti e grande equilibrio. Prova a rompere lo stallo Marchisone con un bel tiro a giro, di poco a lato. In precedenza Marchetti aveva respinto sulla linea una conclusione, non troppo convinta, di Puntoriere. A ridosso della mezz'ora il Bra reclama rigore per un tocco di mano di Longhi su cross di Rossi. L'arbitro lascia correre, scatenando le proteste braidesi, culminate in un cartellino giallo ai danni di Marchisone. Ticino insidioso al 34': Lorenzo corregge di testa un traversone su palla ferma, senza inquadrare la porta. Al 40' si riaccende Marchisone che impegna Oliveto da fuori area. Squadre a riposo sul risultato, sostanzialmente giusto, di 0-0.

I giallorossi rientrano in campo con buon piglio. Al 54' Capellupo impensierisce il portiere avversario, puntuale nella deviazione sopra la traversa sulla mezza girata del numero 17. Primi cambi della partita: Longo e Baiardi per Napoli e Lorenzo da una parte, Ferla e Tuzza per Sia e Bongiovanni dall'altra. Squillo Ticino al minuto 66: Sansone imbecca Longo che va al tiro, Tunno è attento. Al 69' tocca a Masawoud, in campo al posto di un poco incisivo Pavesi (ex di turno). Un altro neoentrato, Vitiello, sfiora il gol del vantaggio ospite al 71': la base del palo salva Tunno sull'inzuccata (da corner) dell'attaccante. Azione fotocopia poco più tardi: stavolta il portiere è provvidenziale su Rosato. Il Bra soffre e Floris corre ai ripari, Tos rileva Daqoune. La squadra di Floris supera il momento difficile e trova la via della rete all'86'. Capellupo mette in mezzo, Masawoud anticipa tutti ed insacca: 1-0. Quattro minuti di recupero non sono sufficienti per modificare il risultato, i giallorossi conquistano la posta piena.

TABELLINO

Bra (4-3-2-1): Tunno, Magnaldi, Rossi, Quitadamo, Marchetti; Sia (62' Ferla), Capellupo, Daqoune (77' Tos); Bongiovanni (62' Tuzza), Marchisone; Pavesi (69' Masawoud). A disp: Coria, Tos, Di Benedetto, Doda, Barbuto. All Floris

Ticino (4-3-3): Oliveto, Cannistra, Rosato, Longhi (69' Vitiello), Napoli (57' Longo); Bedetti, Battistello, Sbrissa (83' Spitale); Sansone, Lorenzo (58' Baiardi), Puntoriere (78' Makota). A disp: Amata, Sordillo, Della Vedova, Ogliari. All Costantino

Gol: 86' Masawoud

Ammoniti: Bedetti, Marchisone, Daqoune, Bongiovanni, Baiardi, Quitadamo, Masawoud

Arbitro: Stefano Foresti di Bergamo, assistenti Andrea Manzini di Voghera e Francesco Macchi di Gallarate