Fossano Calcio: riecco il Camp Estivo, a giugno e luglio la seconda edizione

Con l'avvicinarsi dell'estate e delle vacanze scolastiche il Fossano Calcio organizza la Seconda Edizione del Camp Estivo dedicato al Calcio.

Nelle due settimane (dal 27 giugno al 1 luglio e dal 11 al 15 luglio) dalle ore 8,00 alle 17,30 i ragazzi e le ragazze dal 2007 al 2017 saranno seguiti da tecnici e istruttori patentati e qualificati tra i quali Elisa Chiaramello allenatore UEFA-C con Laurea in Scienze Motorie, Sergio Boscarino allenatore UEFA-B con esperienza pluriennale nei professionisti, Rosario Granvillano allenatore UEFA-C ex giocatore professionisti nel Manchester City e Luca Chiapella allenatore UEFA-B.

La quota del camp di perfezionamento tecnico include anche il kit del camp, assicurazione infortuni, il pranzo presso un ente esterno, spuntini mattutini e pomeridiani con prodotti Balocco e un ingresso in piscina.

Come nell'edizione 2021 per i portieri ritorna la collaborazione con il Centro Allenamento Portieri di Enrico Vaudagna, unico allenatore portieri professionista in provincia.

Possibilità di iscriversi anche solo per mezza giornata con pranzo incluso o escluso.

Per tutte le informazioni : Elisa 3349025297