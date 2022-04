Volley maschile A2: giovedì Reggio Emilia e Castellana Grotte si contenderanno l'ultimo posto nelle semifinali playoff

In arrivo l’ultimo atto dei Quarti di Finale nei Play Off A2 Credem Banca. Dopo le qualificazioni lampo alle Semifinali di Bergamo, Cuneo e Santa Croce, rimane un solo posto disponibile.

Ad aggiudicarselo sarà una delle due squadre alle prese con Gara 3. Alle 20.30 di giovedì, il PalaBursi di Rubiera ospiterà la resa dei conti tra Conad Reggio Emilia e BCC Castellana Grotte.

Quello che sulla carta si presentava come l’abbinamento più equilibrato non ha disilluso le attese. In parità il bilancio dei precedenti globali (7-7) e la serie degli spareggi promozione con un tie break vinto a testa. In Gara 3 gli emiliani hanno dalla loro parte il fattore campo, ma la formazione pugliese ha dimostrato il proprio valore ed è lecito attendersi un’altra partita tirata sulla falsariga delle prime. La vincente in Semifinale sfiderà Bergamo, team che concluso la Regular Season al primo posto (mentre nell'altra sfida si affronteranno Cuneo e Santa Croce).

Due ex per squadra nei roster: Garnica e Scopelliti da una parte, Arienti e Tiozzo dall’altra. In odore di record Cominetti, alla sua gara n. 200 in carriera.Gara 3

QUI IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI