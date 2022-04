Al CRAS di Racconigi l'Ibis Eremita che ha imparato a volare... in deltaplano

E' ospite ormai da qualche giorno del CRAS di Racconigi un esemplare di Ibis Eremita, una tra le specie di volatile più rare al mondo.



Si chiama Oskar ed è nato in Austria nel 2018. E' venuto a svernare in Italia nella palude di Orbetello, ma nel viaggio di ritorno a casa dopo la migrazione si è perso: è stato ritrovato nella serata di giovedì 21 aprile vicino a Druento, sul davanzale di un hotel, grazie alla collaborazione tra il team austriaco del programma di salvaguardia internazionale - che l'ha rintracciato grazie al radiosatellitare che porta sul dorso - e lo staff del CRAS che ha provveduto al recupero concreto.



Il programma di protezione attivo dal 2013 prevede che alcuni soggetti nati in cattività vengano "imprintati" su una persona specifia, che poi tramite deltaplano insegna loro a migrare dall'Austria alla Toscana. Un'iniziativa davvero innovativa.



Qualche giorno di degenza e poi verrà trasferito di nuovo in Austria. Per ora, è ospite della voliera tunnel del CRAS.