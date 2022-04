Peveragno: un successo la 16^ edizione della Viasolada

Oltre 200 persone hanno accolto, nella giornata di lunedì 25 aprile, il ritorno "in presenza" della Viasolada, l'escursione organizzata dalla Compagnia del Birùn di Peveragno in collaborazione con il CAI locale e la delegazione cuneese del FAI.

La 16^ edizione dell'evento, come è ormai tradizione, è stata intitolata alla memoria di Rita Viglietti. Ha visto i partecipanti salire sino a Moncalvino partendo dal piazzale dello Smac in via San Giorgio, alle 9.30 del mattino.

Il pranzo comunitario si è tenuto verso le 13. Il ritorno alle 19 circa, sempre a Moncalvino. Ampissimo il riscontro, che ha visto tanti pellegrini - e, in molti casi, i loro amici a quattro zampe - passeggiare in cerca dei tesori dell'antichità peveragnese.