A Bra prendono il via le letture animate itineranti

Si rinnova l’appuntamento con le letture animate del lunedì pomeriggio del programma “Nati per Leggere Piemonte”. Ma con una grande novità: gli incontri dedicati ai bambini (dai 3 anni in su) non si terranno più all’interno della biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra, ma saranno itineranti.

Grazie alla bicicletta elettrica a pedalata assistita donata al Comune dall’Egea a inizio anno e al cassone mobile appositamente realizzato dagli studenti del Cnos Fap Salesiano collegato al mezzo, gli operatori della biblioteca potranno spostarsi nei diversi quartieri della città per portare racconti e fantasia direttamente negli spazi pubblici all’aperto. Da qui il titolo dell’iniziativa, “Libri con le ruote”.

Il primo appuntamento è in programma per il 2 maggio nel quartiere Bescurone, in piazza Fenoglio, con le Voci di mamme che leggeranno “Un ponte di libri”. Seguirà il 9 maggio Daniela Febino e gli operatori dell’associazione Nuove Rotte in “Alice nel paese delle meraviglie” presso l’area giochi di via Sobrero, il 16 maggio l’incontro presso la sede del Comitato di quartiere Madonna Fiori, il 23 maggio nei giardini pubblici di via Piumati e il 30 maggio in piazza Fenoglio nel quartiere Bescurone.

Tutti gli incontri iniziano alle 17 e sono gratuiti. Non è necessaria la prenotazione. In queste occasioni il pubblico potrà anche prendere in prestito i libri offerti dalla postazione mobile.

Queste però non saranno le uniche iniziative delle prossime settimane dedicate alla lettura. Sempre nell’alveo del progetto “Nati per Leggere”, infatti, la biblioteca civica e il Centro per le famiglie di Bra organizzano tre incontri di lettura ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni che si terranno nei locali del sodalizio in via Ganolio 22. Il primo, curato direttamente dagli operatori della biblioteca “Giovanni Arpino”, è in programma il 4 maggio (“Ragazze pericolose”). Seguono gli appuntamenti curati dalle educatrici del centro del 18 maggio (“Animali coraggiosi”) e del 1 giugno (“Filastrocche divertenti”).

Anche in questo caso gli incontri iniziano alle 17 e sono liberi, ma la prenotazione è obbligatoria chiamando il 349-5603428 o scrivendo a rosanna.giacchino@comune.bra.cn.it. (rb)