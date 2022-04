A Cissone un centro da 2 milioni per promuovere la filiera del vino: Italia Nostra: "Meglio recuperare un fabbricato esistente"

Dopo le critiche quelle rivolte al progetto di riqualificazione di piazza Michele Ferrero ad Alba ( leggi qui ), Italia Nostra di Langhe e Roero torna a esprimersi su un altro intervento che a giudizio dell’associazione meriterebbe qualche ulteriore riflessione.



E’ il caso questa volta del nuovo centro per la filiera del vino progettato che l’Amministrazione comunale di Cissone intende realizzare nel piccolo comune langarolo anche grazie a un finanziamento da 2 milioni di euro di fondi in arrivo dal "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate".



Una realizzazione finalizzata alla promozione della nostra vitivinicoltura (del progetto il nostro giornale dava conto qui ) sulla quale il sodalizio prende però ora posizione con una missiva indirizzata al primo cittadino Eugenio Baudana e alla Direzione settoriale Assessorato all’Urbanistica, Beni ambientali della Regione Piemonte.



"La nuova struttura – rileva Italia Nostra per bocca del suo vicepresidente Giulio Cauda – dovrebbe sorgere su un terreno di circa 3 ettari, vicino a piazza Ravina, nei pressi del concentrico di Cissone. Tale posizione è un punto particolare per le visuali panoramiche nel territorio cissonese. Oltre a sottolineare che sarebbe stato meglio, più confacente, cogliere l’occasione per orientare l’intervento al recupero di qualche edificio in disuso o in abbandono (pure nello spirito del succitato Piano nazionale), tuttavia, osservando nella simulazione pubblicata il tipo di soluzione edilizia che è stato adottato, si evidenzia uno stridente inserimento del nuovo fabbricato nel paesaggio locale. Nei confronti delle panoramiche verso il concentrico di Cissone, così come per le osservazioni dal concentrico verso l’esterno, tale costruzione, a nostro avviso, appare di ostico inserimento".



"Riteniamo – continua la lettera – che non si riferisca ad alcuna tipologia delle tipiche edificazioni caratterizzanti nelle Langhe, sia per la conformazione complessiva, sia per gli adottati materiali esterni; né che si collochi idoneamente nel paesaggio (da considerare un prezioso bene collettivo). Pertanto non si vorrebbe constatare ancora un altro detrimento ai locali panorami dell’Alta Langa. Anche per le nuove edificazioni, pur comprendendo le mutate esigenze funzionali nel tempo, si dovrebbe ottemperare all’idoneo inserimento nel paesaggio, tanto più nel caso di una costruzione d’iniziativa pubblica".



Da qui la richiesta avanzata da Italia Nostra, che chiede ai due enti di intervenire primariamente "per la rivitalizzazione di una struttura preesistente", oppure per "una possibile revisione del progetto in questione, secondo linee esterne ben più attinenti alle peculiarità paesistiche".