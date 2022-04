A Frabosa Sottana consegnata la Costituzione ai 18enni e la cartolina ai nuovi nati

"I giovani sono il nostro futuro ed è nostro compito accoglierli nella nostra comunità e accompagnarli lungo il loro percorso di crescita".

Questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Frabosa Sottana che, negli scorsi giorni, ha consegnato la Costituzione ai diciottenni e dato il benvenuto nel comune ai nuovi nati.

I neomaggiorenni, leve del 2003 e 2004, sono stati accolti in municipio nella serata del 22 aprile, occasione in cui il sindaco, Adriano Bertolino ha consegnato loro la Costituzione.

Nel pomeriggio di sabato 23 aprile, invece, in occasione della presentazione del progetto "Cultrek", l'amministrazione ha accolto i nati nel 2019 e 2020 presentandoli alla comunità, con il "Progetto nascite", iniziativa promossa dall'amministrazione grazie ad Erica Basso e Giulia Lanza.

"Un segnale a chi entra a far parte del nostro comune" - ha commentato il sindaco - "sarà il futuro del territorio. Grazie a tutta la mia squadra per quello che fa per il nostro paese".

Le iniziative dedicate ai giovani, di tutte le età, a Frabosa Sottana però sono costanti, infatti, sabato scorso, sono stati anche presentati i lavori svolti dai bambini della scuola elementare e dell'asilo che hanno realizzato disegni e cartelloni per dire "no alla guerra", accolti in sala della confraternita SS. Bonaventura e Giovannii, dalla vice sindaca Elisabetta Baracco che, in sinergia con il personale scolastico e la maestra Sara, hanno portato nella scuola l'inserimento di attività "metodo Montessori".