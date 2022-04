Al Cerialdo di Cuneo il nuovo giardino ricorda tre giovani vittime dei nazi-fascisti

Inaugurerà martedì 3 maggio alle 16 il nuovo giardino del quartiere Cerialdo di Cuneo, dedicato a tre vittime della barbarie nazi-fascista.

L'area prescelta per la costruzione è quella di via Passatore all'angolo con via Aurora. Il giardino - iniziativa di Centro Incontri, comitato di quartiere, ANPI e Istituto Storico della Resistenza - ospita un cippo dedicato a Battista Galliano, Spirito Peano e Daniele Rocco, tre ventenni uccisi tra il 26 e il 27 novembre 1944.

"Abbiamo partecipato all'iniziativa molto volentieri, perché porta a valorizzare figure della Resistenza spesso lontane 'dai riflettori' - ha commentato il direttore dell'Istituto Storico della Resistenza Gigi Garelli - : si ricordano in particolare le personalità più importanti, giustamente, mentre c'è una moltitudine di persone per bene, miti e già vessate dalle scelte scellerate del regime nazi-fascista, che ne hanno subito le violenze inaudite".

"Veleni e scorie intossicano alcuni terreni, lo sappiamo bene, in attesa della bonifica. Ma anche eventi come quello ricordato contaminano le nostre comunità, e per bonificarle servono iniziative come questa, che fanno riemergere la realtà in maniera puntuale: come tutte le bonifiche, però, serve che a farle ci sia qualcuno con competenza e memoria, le caratteristiche del nostro Istituto Storico".