Alba, festa per il ritorno del team Italia dopo il bronzo mondiale di cheerleading

Il ritorno in patria del team Italia impegnato agli Icu Worlds di Orlando, negli Usa, è stato accolto con una calorosa festa organizzata alla Palestra Titans di corso Asti ad Alba. Amici, compagni di squadra, genitori e supporter hanno atteso festanti i quaranta atleti dei team Youth e Senior di cheerleading, giunti nella capitale delle Langhe nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 Aprile.



Tutto ritorna dove è iniziato e come da tradizione la foto di rito in palestra ricorda il percorso svolto sotto la programmazione dello staff e la guida dei coach della Titans: dalle selezioni ai primi allenamenti, passando per i training camp e lo show off, fino alla gestione della vita quotidiana in quel di Orlando. Ogni tassello si è incastrato al suo posto e ha permesso non solo di presentare routine meritevoli della pedana mondiale, ma di andare oltre e raccogliere il bronzo nella categoria "senior coed elite".



Il pubblico ha accolto i propri beniamini sfoggiando una maglietta realizzata per l'occasione riportante la storica frase di Walt Disney che ha fatto da contorno all'esperienza mondiale: "If you can dream it, you can do it", se puoi sognarlo puoi farlo. E' questo il messaggio con cui lavorare sodo già da oggi per inseguire nuovi e sempre più ambiziosi traguardi.