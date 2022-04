Cuneo: alla scoperta della Casa della Sostenibilità [GALLERY]

Aprirà ufficialmente venerdì 29 aprile dalle 15.30 alle 18, ma si è già svelata nel tardo pomeriggio di ieri (mercoledì 27 aprile) e ha visto la visita della III^ commissione consiliare della città di Cuneo. Stiamo parlando della Casa della Sostenibilità di viale degli Angeli, ubicata nei locali - di proprietà comunale da alcuni mesi - che hanno visto ospitare anche il Baladin "L'Altro".



La casa è un luogo dove informare, sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza in merito all'Agenda Locale 2030, e dove offrire esperienze e laboratori legati al tema della sostenibilità. Ospita la mostra interattiva "Change" sui cambiamenti climatici e il gioco "GoGoals", entrambe attività realizzate dal Parco fluviale Gesso e Stura nell'ambito del progetto Alcotra CClimaTT.



Allestiti gli spazi riutilizzando arredi ed elementi già in possesso dell'ente comunale e privilegiando l'uso di legno e cartone, si lavorerà per ampliare ulteriormente l'offerta di visite didattiche e laboratori. Trova spazio, all'interno, anche la targa di "Comune sostenibile" consegnata all'ente il 15 febbraio, direttamente dal Presidente della Rete dei Comuni sostenibili Valerio Lucciarini De Vincenzi.

Presenti all'assemblea anche i tecnici comunali Elena Lovera e Massimiliano Galli.

"L'Agenda 2030, realizzata dalla giunta con l'aiuto di tutti i settori comunali e i tecnici, è un documento corposo e interessante, che abbiamo avuto modo di sviscerare a lungo - ha detto la presidente di commissione Tiziana Revelli, in apertura dell'incontro - La Casa della Sostenibilità ha un'importanza ampia, perché illustra le linee guida del Piano Strategico, che agisce sul territorio ma rimanda all'ONU e al governo nazionale e regionale".

L'assessore Mauro Mantelli ha ringraziato ufficialmente l'ingegner Lovera, senza il cui sforzo tutto il lavoro sul tema sostenibilità non sarebbe stato possibile.

"Da anni lavoriamo per realizzare in città una struttura che faccia da contatto con la cittadinanza, e adesso ci siamo - ha detto Mantelli - . Questo fabbricato incarna il concetto della sostenibilità e mostra il cuore delle scelte politiche di questi anni amministrativi; alla città serve un luogo come questo, che illustri alla cittadinanza i punti dell'Agenda 2030 come base delle politiche di necessario cambiamento".

L'assessore ha poi continuato illustrando il lavoro dietro la stesura dell'Agenda locale stessa. "Si tratta di un documento politico, non un atto amministrativo, che mostra anche alle prossime amministrazioni la sostenibilità, la comunità e l'adattabilita come nuovi paradigmi generale: la guerra in Ucraina evidenza come la dipendenza esclusiva dal combustibile fossile si stia ritorcendo contro il tradizionale modello di sviluppo. Ora tutti parlano di energie alternative, ma dopo aver perso tempo serve correre".

"Questo lavoro non è un libro dei sogni, perché non esiste il 'fare' senza pensare, senza progettazione - ha concluso Mantelli - . Con quel che è successo e sta succedendo, c'è bisogno di rinforzare la struttura del paese e dell'Europa".