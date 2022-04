Il Consolato Italiano a New York ricorda Davide Giri con una serie di eventi

Il Consolato Italiano di New York organizza una serie di eventi con giovani ricercatori italiani intitolati alla memoria di Davide Giri, il ricercatore albese assassinato nella metropoli statunitense lo scorso 2 dicembre.



Il primo di questi appuntamenti è previsto per questa sera, giovedì 28 aprile, alle 5.15 ora locale, le 23.15 italiane, in diretta streaming sulla pagina Facebook @ItalyinNY e sul canale YouTube del Consolato (https://www.youtube.com/watch?v=GAAoCBsE6RE).



L’incontro sarà introdotto dal professore Luca Carloni, il docente italiano della Columbia University che di Davide era il responsabile presso il Systems-Level Design Group, gruppo di lavoro interno al dipartimento di Computer Sciences della Columbia che, in memoria del collega langarolo, ha ora dedicato una pagina di ricordo sul portale dell’ateneo.



Tra le figure che presenteranno poi la loro esperienza ci sarà poi Paolo Mantovani, ora ricercatore a Google ma ex collega di Davide e suo grande amico newyorkese, mentre gli altri interventi, tutti in italiano, saranno affidati a Carla Nasca della New York University e a Francesco Boccalatte della New York University.



L’iniziativa ha il patrocinio di BeIt, della Giornata Italiana della Ricerca, di AiriCerca New York Chapter e dell’Issnaf, Italian Scientists and Scholars in North America Foundation.