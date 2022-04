Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 aprile, nel comune di Roccaforte Mondovì.

L'allarme è scattato verso le 14 per un incendio divampato al "vecchio Loris" della ex sciovia di Lurisia.

Per spegnere le fiamme che hanno interessato l'immobile, ad uso abitativo, sono intervenute le squadre di Mondovì e Dogliani con l'autopompa serbatoio e autobotte. L'area è stata messa in sicurezza. Non si registrano fortunatamente danni a persone.