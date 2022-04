Limone piange Franco Fruttero, storico macellaio e fratello dell'ex sindaco Angelo

Si terranno domani (venerdì 29 aprile) nella chiesa di San Pietro in Vincoli di Limone alle 15 i funerali di Franco Fruttero, storico macellaio del paese scomparso ieri all'ospedale Santa Croce di Cuneo.



Fruttero, 73 anni, era stato ricoverato per un serio problema cardiaco che lo affliggeva ormai da tempo. Aveva ereditato la macelleria di famiglia, fondata dal nonno Michele e portata avanti dal padre Andrea, e ubicata in via Garibldi: nel settore zootecnico e commerciale provinciale - e limonese - era una vera e propria figura di riferimento.



Lascia la moglie Anna, i figli Andrea e Antonio, il fratello Angelo (ex sindaco di Limone) e la madre Catterina, di oltre 100 anni.