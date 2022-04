Lutto a Bra per la morte di Domenico Pochettino, storico proprietario dell’omonima gastronomia

Sarà ricordato da tutti per essere stato il fondatore dell’Antica Gastronomia e Salumeria Pochettino di Bra, che va avanti da tre generazioni.

È morto a 92 anni Domenico Pochettino e non c’è braidese che non conosca la sua storia, ovvero quella di un grande lavoratore che si è distinto per la cultura della buona tavola, la qualità alimentare, l’accoglienza e l’arte del servizio al banco.