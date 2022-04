Un'area camper per Mondovì: stanziati 70 mila euro per attrezzare il "piazzale degli artigiani"

E' stato approvato ieri sera, mercoledì 27 aprile, l'ultimo rendiconto finanziario dell'amministrazione Adriano. Il consiglio comunale, riunitosi in presenza, probabilmente si incontrerà ancora una volta prima dello scadere del mandato, ma "l'ultimo" a livello sostanziale, è certamente stato quello di ieri.

Tra i punti all'ordine del giorno l'approvazione di una variazione di bilancio che prevede uno stanziamento di 70 mila euro per la realizzazione di interventi nel settore della viabilità, tradotto: finanziamenti per dotare la città di un'area camper.

"Durante la fiera di primavera" - ha spiegato l'assessore Sandra Carboni - "l'area del piazzale a fianco il viale della Rimembranza è stata utilizzata su richiesta associazione camperisti per la sosta. Chi l'ha utilizzata ha mostrato particolare apprezzamento".

La necessità di un'area sosta per i camperisti è una necessità sollecitata da anni, come si è visto che sulle reazioni social nel gruppo "Sei di Mondovì se" (dopo una foto scattata dalla mongolfiera di John Aimo, ndr), nei giorni immediatamente successivi alla fiera che ha richiamato in città molti turisti e i camperisti del raduno organizzato dal "Camper Club La Granda" che aveva chiesto l'utilizzo del "piazzale degli artigiani".

Il finanziamento servirà per predisporre alcuni adeguamenti: una sbarra di accesso, impianto di depurazione e delimitazione delle piazzole; l'area infatti è già dotata di illuminazione e impianto fognario.