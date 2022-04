Più che mai c’è bisogno dell’impegno civico: ad Alba un incontro con Silvio Crudo

A destra Rosanna Martini, presidente di Impegno per Alba

Impegno per Alba è un’associazione nata nel 2008. Promuove le attività politico-culturali che favoriscono la partecipazione popolare alla gestione pubblica, l’impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione di partito.

Presieduta da Rosanna Martini, è presente nella coalizione di centrosinistra "Uniti per Alba" che partecipa con consiglieri di minoranza all’attuale amministrazione cittadina. In questi tempi difficili, segnati dalla pandemia del Covid e ora anche dalla guerra in Ucraina, ritiene più necessaria che mai la presenza dei cittadini nel servizio civico.

Sul tema, Impegno per Alba organizza un incontro aperto alla cittadinanza con il professor Silvio Crudo. L'evento si svolgerà ad Alba - cortile della Maddalena, sala Riolfo - venerdì 6 maggio alle ore 21. L’incontro, che sarà moderato da Luca Magliano, è aperto a tutte le persone interessate ad ascoltare e proporre riflessioni e contributi.

Il prof. Crudo è docente di Sociologia della Religione presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano. Tra i suoi ultimi impegni vi è un’iniziativa che coinvolge otto diocesi. Parlerà dell’esigenza di un rinnovato impegno civico in un momento di disaffezione verso la politica.