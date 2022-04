Quando il vino si produce in Africa: a Capo Verde due docenti della Scuola Enologica di Alba

Quando vino fa rima con solidarietà. Non stiamo parlando di beneficenza in denaro ma di un tipo di solidarietà sociale che mette in relazione la didattica enologica, il lavoro, il volontariato e l’amore per il prossimo.

Un progetto nato nel 2020 grazie al generoso attivismo del fossanese Padre Ottavio Fasano, religioso da tempo impegnato in opere missionarie nell'arcipelago vulcanico al largo della costa nord-occidentale dell'Africa, ma subito frenato dalla pandemia. Ora che la situazione sanitaria sembra fortunatamente andare meglio, si riparte, e a Capo Verde, o meglio nell’ilha do Fogo, lo scorso 19 aprile sono arrivati Vincenzo Nicolello ed Enzo Cagnasso, due docenti dell’Istituto Umberto I di Alba, che ha stretto una partnership con l'istituto per l'enologia fondato da Padre Ottavio, per insegnare nel corso post diploma materie quali viticoltura, microbiologia e patologia, coltivazione del vigneto.

L'esperienza di insegnamento dei due professori si protrarrà fino al prossimo 5 maggio, e, al termine del loro turno inaugurale, arriveranno altri docenti per altri due turni che permetteranno ai 18 allievi iscritti di perfezionare le loro conoscenze in materia, per rendere sempre più buono il “vino do Fogo” che viene prodotto sull’isola vulcanica nelle versioni bianco, rosato e rosso, per circa 45mila bottiglie totali.

«Stiamo vivendo un’esperienza davvero interessante e costruttiva – spiega il professor Nicolello –, che ci permette di insegnare le nostre materie a ragazzi veramente appassionati, che hanno la possibilità di apprendere nuove nozioni in una scuola enologica dotata peraltro di una cantina molto ben attrezzata. Le lezioni si tengono in italiano, perché gli studenti hanno imparato la nostra lingua, e questo aspetta facilita l'apprendimento e il rapporto con loro. Il lavoro di Padre Ottavio è stato fantastico: qui ci sono macchinari che certe cantine in Italia non riescono ad avere…".

Questo progetto non è che uno dei tanti che il religioso cuneese ha fatto per gli abitanti di questo arcipelago. La sua Amses Onlus ha portato lavoro nel villaggio e, grazie alla Fondazione a lei collegata, si riescono a reperire fondi per fare crescere questa comunità, dove il padre ha anche fatto costruire un ospedale.

E il vino è un’ “ottima scusa” per poter impegnare chi vuole studiare: «Il vino do Fogo – conclude il docente - viene prodotto da uve coltivate in vigneti presenti sulle pendici del vulcano dell’omonima isola. Si beve giovane e viene passato in barrique. A livello organolettico presenta caratteristiche nella media, ma ciò che importa è che, attraverso il vino, diversi giovani e famiglie possono trovare un lavoro stabile. Siamo contenti di dare il nostro contributo personale, nel nome della Scuola Enologica di Alba».