Quanto impatta sull'ambiente un singolo sciatore? Quanto il trasporto di un chilo di fragole dal Messico

Quanto impattano sull'ambiente le stazioni sciistiche? E soprattutto, cosa impatta davvero? Domande che, di fronte ai rischi naturali in un territorio ampio e complesso come l’area transfrontaliera tra Italia e Francia, non possono prescindere da un approccio integrato e partecipato per lo sviluppo di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

Con l’obiettivo di programmare una gestione più sostenibile del territorio a beneficio della biodiversità, la Camera di Commercio di Cuneo insieme alla Provincia di Cuneo e altri partner istituzionali - Regione Liguria, Métropole Nice Côte d’Azur, Communauté d'Agglomération de la Riviera Française, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Parco Europeo Alpi Marittime e Mercantour”, Chambre d’Agriculture des Alpes Maritimes e Chambre des Métiers et de l’Artisanat del Alpes Maritimes - ha presentato le iniziative che fanno capo al progetto europeo ALPIMED CLIMA.

Il progetto, che coinvolge un totale di 89 comuni - 27 della provincia di Cuneo (delle valli Gesso, Vermenagna e Pesio), 24 della provincia di Imperia e 38 del Dipartimento Alpes Maritimes -, parte dal principio che i pericoli naturali non si fermano ai confini e che l'intera area transfrontaliera, in particolare a causa della sua posizione geografica a sud della zona alpina, deve affrontare molte sfide a tal proposito. Soluzioni comuni, realizzate attorno a un organismo di consultazione e di competenza transfrontaliero, permettono di combattere efficacemente l'impatto dei cambiamenti climatici e supportare un'economia rurale di montagna. Di cui lo sci è parte fondamentale.

Oggi sono stati presentati i dati Alpimed Clima, i progetti di digitalizzazione delle stazioni sciistiche (Cuneo Neve pass e Cuneo Neve store), i risultati delle sperimentazioni presso Isola 2000 e sono state ascoltate le testimonianze delle stazioni sciistiche che hanno partecipato al progetto, Limone Piemonte e Prato Nevoso.

Ma, soprattutto, si è parlato di impatto ambientale.

Quanto emettono le stazioni sciistiche? Calcolando i consumi elettrici, quelli di gasolio e i giornalieri venduti, è emerso un dato che va dai 3 ai 12 kg di CO2 per sciatore per giorno. Tradotto in esempi pratici? Uno sciatore consuma quanto fare Torino a Cuneo andata e ritorno in auto; quanto mangiare un chilo di fragole fuori stagione facendolo arrivare dal Messico; quanto una grigliata per due persone o quanto tenere il riscaldamento a 22 gradi, anziché a 20, per una settimana. E' questa la carbon print di ogni sciatore.

La domanda successiva è: cosa possono fare per ridurre questo impatto?

Pochi lo sanno, ma l'innevamento artificiale è la cosa meno inquinante. E anche l'acqua utilizzata ritorna in circolo.

Il maggior consumo deriva invece dagli impianti di risalita. Il professore Alessandro Casasso del Politecnico di Torino ha presentato l’applicazione di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici anche riferiti all’ottimizzazione degli impianti di innevamento artificiale e degli impianti di risalita, grazie al quale le stazioni sciistiche potranno attuare interventi operativi di ottimizzazione dei consumi energetici, anche grazie ad un corso di Energy Management organizzato nell’ambito del progetto.

E' emerso che la voce che maggiormente produce "impronta di carbonio" è quella relativa agli impianti di risalita, in particolare le cabinovie. Molto dipende dal dislivello e dalla lunghezza. Per ridurre le emissioni si potrebbe optare per degli impianti fotovoltaici, già attivi in alcune località sciistiche della Svizzera.

Molto meno impattante, quindi, l'innevamento artificiale, anche perché viene utilizzato in misura dedcisamente inferiore rispetto agli impianti di risalita. Qualcosa si può fare anche in questo ambito, per esempio intercettando le ore sufficientemente fredde. C'è poi l'aspetto della battitura delle piste, che incide per il 27% sui consumi per le stazioni sciistiche. Su questo aspetto il professor Andrea Lingua ha presentato anche il lavoro di stima ereale della profondità della neve effettuato su una pista di Limone e su una pista del Monregalese. La misurazione consente di leggere l'altezza del manto e quindi aiutare l'operatore del gatto delle nevi nella scelta delle operazioni da fare in pista. Un sistema a due sensori, a basso costo, con importanti potenzialità operative, che consentirebbero di ottimizzare le operazioni e di ridurre, quindi, l'impatto ambientale.

Sono tutte indicazioni per provare a ridurre l'impatto delle stazioni sciistiche sull'ambiente.

Nel corso dell'evento è stata anche presentata l’app sviluppata da Confindustria per la dematerializzazione delle tessere degli sci club e, attraverso il collegamento ai sistemi on line, per l’acquisto di skipass. Si va, quindi, verso la digitalizzazione del sistema sciistico attraverso il Cuneo Neve Pass, rivolto a 35 sci club tra Liguria e Piemonte e Liguria e circa 20mila soci. Un progetto di Cuneo Neve, sezione che si occupa di turismo all'interno di Confindustria Cuneo, rappresentando 17 stazioni, 92 impianti di risalita e 381 km di piste.