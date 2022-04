"Questa è la memoria che non dev'essere perduta": a Caraglio lo spettacolo 'Il Flebile filo della Memoria'

Organizzato da Santibriganti Teatro e realizzato dalla compagnia Lontani dal Centro, lo scorso venerdì, 22 aprile, è andato in scena alla Chiesa di San Paolo a Caraglio lo spettacolo 'Il Flebile filo della Memoria'.

"Nato dalla convinzione di dover agire in difesa di quel filo che ci lega a quel funesto passato, di cui Auschwitz​ è il simbolo massimo. Un filo che va conservato al meglio, oggi che gli ultimi testimoni diretti di quegli eventi stanno scomparendo uno dopo l’altro, cercando di creare nel pubblico, soprattutto quello giovane, una consapevolezza che lo spinga ad evitare, riconoscendoli in anticipo, gli errori commessi in passato.​" Con la regia di Fulvio Abbracciavento, lo spettacolo l'ha visto in scena al fianco di Claudia Appiano, Eva Rossi, Fulvio Trivero e Angelo Vuolo.

Doppio appuntamento. Lo spettacolo è stato proposto al mattino per i ragazzi delle scuole medie, con la presenza della dirigente scolastica di Comprensivo Raffaella Curetti, ed alla sera per quanti desideravano vederlo.

Protagonisti in prima persona. I partecipanti dapprima in fila, uno dietro l'altro ed in silenzio, dono stati costretti a privarsi dei propri gioielli, molto spesso importanti non tanto per il valore ma per i legami che racchiudono. Da parte loro poi il percepire forte di perdere la propria identità, con il nome sostituito da un numero appiccicato sulla pelle e, attraverso l'ascolto poi di brevi estratti di testimonianze di sopravvissuti, quel tornare indietro nella storia, nella drammaticità delle sue vicende.

L'ascolto di terribili avvenimenti. Alcune fotografie sono state poi poggiate a terra. Sopra ognuna di esse una pietra, gesto prettamente ebraico di commemorazione dei defunti, simbolo di continuità per un ricordo intatto nel tempo. La commozione autentica dei partecipanti, il loro lungo applauso finale.

"Uno spettacolo che ci ha scosso profondamente. Questa è la memoria che non dev'essere perduta e che oggi, guardando anche ai fatti che stanno accadendo in Ucraina, ci suggerisce di ancorarci ancora di più agli importanti valori del rispetto e della profonda umanità." Le parole del sindaco di Caraglio Paola Falco, presente sia al mattino sia alla sera, che molto ha tenuto a ringraziare Santibriganti Teatro e la compagnia Lontani dal Centro.

La stagione teatrale 2022 “E le risalite” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte. In collaborazione con In-Box Verde e ARCI. Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Di tutt'altro genere sarà invece lo spettacolo in scena sabato, 30 aprile, al teatro Iris di Dronero.

"Ti lascio perché meriti di più. Ti lascio perché ti amo troppo. Ti lascio ma tu non c'entri. Ti lascio perché non voglio farti soffrire. Ti lascio perché voglio imparare a suonare l'ukulele…”​

Giulia Pont, autrice e interprete, tenterà con 'Ti lascio perché ho finito l'ossitocina' di guarire il suo mal d'amore sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del teatro: il pubblico diventerà il suo terapeuta.

Un monologo arricchito da momenti di improvvisazione. Dal ritmo coinvolgente, scuote, emoziona, diverte e lascia un sapore agrodolce.

Vincitore del Concorso Monologhi Uno di Firenze del 2012, nel 2013 'Ti lascio perché ho finito l'ossitocina' fu finalista al concorso Attori Doc Asti. Finalista inoltre del Premio Alberto Sordi di Faenza e partecipò con grande successo di pubblico al Torino Fringe Festival.​

Per assistere allo spettacolo è consigliabile la prenotazione, chiamando la segreteria di Santibriganti allo 011 645740 o l’Ufficio Turistico Valle Maira di Dronero allo 0171 917080