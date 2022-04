Ripulito e sistemato a Mondovì il monumento all'aviatore, il grazie dell'amministrazione

Lavori di manutenzione e pulizia al monumento all'aviatore di Mondovì, che si trova a poche centinaia di metri dal “Balloon Porto” sede dell’Aero Club mongolfiere, dove una volta sorgeva l'aeroporto militare "De Angelis".

"Desidero ringraziare il signor Sergio Marino, Arma Aeronautica, ed i signori Michelangelo Racca e Giovanni Giordana, della Protezione Civile ANA Mondovì, per avere lavorato alla pulizia e manutenzione del monumento dell'Arma Aeronautica che ricorda, insieme ai Caduti, la presenza dell'Aeroporto a Mondovì. Nei giorni scorsi erano stati gli operai comunali ad effettuare alcuni interventi." - afferma il sindaco, Paolo Adriano - "Sono grato, poi, a tutti i componenti delle Associazioni d'Arma presenti in città per il loro indefesso lavoro".