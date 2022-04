Sabato a Savigliano si presenta il libro "Mario Lanzo mio padre"

Sabato 30 Aprile alle ore 17,30 a Savigliano presso la Sala Consiglio del Comune, ci sarà la presentazione del Libro "Mario Lanzo mio padre", alla presenza dell'autore Ruggero - detto Igor – Lanzo.

Interverranno il sindaco Giulio Ambroggio, Sergio Soave, storico e presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, e Piermario Borgna, sindacalista Cgil.

Mario Lanzo è stato una figura di spicco del sindacalismo cuneese. Nato da una famiglia antifascista il 2 maggio 1933 a Caraglio, dopo la Liberazione conosce il suo maestro politico e primo sindaco Vittorio Nazzari, l'avvocato dei poveri. Sarà lui a dargli quella formazione sindacale e politica che lo farà entrare in Confederterra, la confederazione che rappresentava mezzadri e piccoli contadini, legata alla Cgil.

Nel 1955 diventa segretario provinciale al posto di Nazzari, e partecipa attivamente alle battaglie di “Rinascita” in Langhe e Monferrato con cui i viticoltori cercavano di spuntare prezzi migliori sul vino rispetto ai grossisti. Sempre in campo sindacale ricoprirà importanti incarichi: segretario della Lega delle Cooperative Mutue, componente dell’Ufficio vertenze della Cgil e segretario della Federbraccianti.

Nel 1954 un grave incidente in moto gli paralizza il braccio e gli cambia il destino. Andò a farsi curare in Ungheria, proprio nei giorni della rivolta e dell'invasione dei carri armati sovietici. Da Budapest ripara a Praga per poi ritornare in Italia.

Nel 1959 andrà in Unione Sovietica per continuare le cure e vi rimarrà fino al 1963. Qui frequenterà la scuola di partito riservata ai quadri comunisti stranieri e si laureerà in russo in Scienze Umane e Filosofia. Sposa a Mosca Natalia Merkolova. Qui frequentò noti esponenti comunisti italiani come Terracini, Togliatti e Nilde Jotti e il futuro leader sovietico Breznev.

Nel 1965 nasce Ruggero, volevano chiamarlo Igor ma ai tempi non si potevano dare nomi russi ai bambini nati in Italia

Mario Lanzo va in pensione nel 1986, ma continua a ricoprire ancora incarichi a livello sindacale. Fonda l'ufficio Cgil in via Marconi a Caraglio che nel 2018 verrà proprio intitolato alla sua figura.

Nonostante i gravi problemi di salute che lo condussero poi alla morte, continuò a scrivere lasciando una marea di appunti sulla sua vita sindacale e politica.

“Mario Lanzo, mio padre. Una vita fra sindacato, politica e territorio, per il progresso sociale” è edito da Araba Fenice; l'opera conta 368 pagine ed è alla seconda ristampa.