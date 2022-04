Come pulire al meglio la pelle del viso?

Andare a letto senza aver pulito la pelle e rimosso il trucco si può dire senza ombra di dubbio un grosso problema per la salute della propria pelle. Le impurità e il trucco rendono la pelle un terreno di coltura ideale per i batteri. Inoltre, dimenticarsi per più giorni di pulire la pelle del viso e di rimuovere il trucco, può portare alla comparsa di brufoli e irritazioni della pelle.

Due inestetismi che sicuramente si vogliono evitare. Scegliere i giusti prodotti e seguire correttamente le procedure base per la pulizia della pelle sono i passi base che ogni persona deve compiere.

È bene ricordare che scegliere di utilizzare prodotti di bellezza biologici per la pelle porta a una serie di vantaggi per la sua salute. Parabeni e siliconi, sostanze che comunemente sono presenti in molti prodotti di bellezza per la pelle, non si possono dire un vero e proprio toccasana per la sua salute. Scegliere di seguire un percorso il più possibile vicino alla natura e ai suoi frutti, permette alla pelle di beneficiare di sostanze pure e allo stesso tempo naturali al 100%.

Prodotti Made in Italia biologici

Per chi vuole scegliere di utilizzare dei prodotti Made in Italy, puri, naturali e certificati, BeOnMe è una delle poche realtà su cui si può fare affidamento. La strada che ha deciso di intraprendere questa realtà aziendale con sede a Trento, è quella di sviluppare dei cosmetici pensati per veri nature lovers. Quando si acquista uno dei loro prodotti, si può essere sicuri che:

- ogni cosmetico è 100% vegan;

- la formula è biologica certificata;

- il packaging è riciclabile al 100%;

- tutti i processi aziendali seguono un’etica incentrata sulle responsabilità sociali ed ecologiche. L’impegno per conseguire questa filosofia è seguito in ogni fase aziendale.

Come si pulisce correttamente la pelle?

La prima operazione da eseguire per pulire correttamente la pelle è rimuovere il mascara, l’ombretto e tutti i trucchi che sono presenti sulla sua superficie. Per rimuoverli, si può utilizzare un batuffolo di cotone tamponando tutta la superficie truccata.

È bene non strofinare la pelle, se non la si vuole arrossare. Anche le ciglia devono essere pulite al meglio, perché i prodotti di bellezza con il passare del tempo possono portare a spezzarle. Rendendole brutte e decisamente antiestetiche. Uno struccante per occhi delicato o dell’acqua micellare sono i prodotti raccomandati per questo scopo. Al termine di questa operazione, è importante utilizzare una crema da notte o idratante.

Dopo la pulizia, la pelle può respirare di nuovo ed è particolarmente ricettiva agli ingredienti nutrienti che sono presenti nella crema da notte. La giusta cura della pelle dopo la pulizia Al termine della procedura di pulizia della pelle, è sempre bene andare ad applicare una crema idratante o per la notte.

La scelta deve essere fatta in base al momento in cui si decide di pulire la propria pelle.

- Se si esegue una pulizia del viso al mattino, è più appropriato utilizzare una crema idratante per il giorno. Oltre a fornire nutrimenti importanti per la salute della pelle, al suo interno contiene una serie di sostanze che proteggono la pelle dai raggi UV e provengono l’invecchiamento prematuro della pelle.

- Se al contrario si esegue la pulizia della pelle alla sera, allora è più opportuno andare ad applicare una crema notte per la pelle. La presenza di una quantità maggiore di sostanze nutrienti, che andranno a nutrire la pelle durante le ore notturne, offre il massimo del risultato dopo un’applicazione prolungata come succede quando si dorme la notte. A differenza della crema giorno, dove sono presenti delle sostanze per proteggere la pelle dai raggi UV del sole, la crema notte non fornisce una protezione dai raggi UV.

Gli agenti atmosferici esterni: dei nemici per la salute della pelle

Smog, fuliggine e polveri varie vengono a contatto della pelle tutti i giorni. L’esposizione del viso e della pelle a queste sostanze, che non sempre si possono proteggere con indumenti o sciarpe, deve essere contrastata con una profonda pulizia da queste sostanze. Prendersi cura della propria pelle al termine della giornata, rimuovendo lo sporco che vi si è accumulato durante le ore all’aperto, permetterà alla pelle di rimanere perfettamente in salute. Anche gli uomini dovrebbero pulire la propria pelle al termine della giornata, così da rimuovere la polvere e le sostanze volatili che vi sono depositate sopra.

Anche se spesso la pelle degli uomini è più spessa di quella delle donne, con il passare del tempo e l’incremento dell’esposizione a queste sostanze, si potrebbe andare ad intaccare la sua salute. Prevenire l’insorgere di problemi, è sempre un’azione consigliata in questi casi.