I dialoghi di Ghisolfi col presidente Abi Patuelli a Cuneo e con Sergio Luciano a Milano uniscono il nord ovest

Il banchiere, scrittore e direttore di Banca Finanza, che ha appena concluso il convegno a Villa Tornaforte Aragno incentrato sull'intervento del presidente della Associazione Bancaria Italiana, va in trasferta nel capoluogo lombardo dove colloquierà con il direttore di InvestireMag e di EconomyMag sempre sul ruolo delle banche nelle prospettive della ripresa economica in Italia e in Europa.



I dialoghi di Beppe Ghisolfi e il ruolo delle banche nella ripresa economica italiana ed europea uniscono il Nord Ovest: mentre questa mattina il banchiere internazionale e scrittore ha coordinato a Cuneo, a Villa Tornaforte Aragno, come direttore di Banca Finanza, il convegno con il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana ABI Antonio Patuelli, coadiuvato dal vertice di Confartigianato provinciale Luca Crosetto, nel pomeriggio lo stesso Ghisolfi si recherà in missione a Milano, a Palazzo Cusani, per dialogare con l'economista Sergio Luciano sempre sul binomio tra credito e ripartenza.



L'appuntamento nel capoluogo lombardo sarà a partire dalle 18.30 nella storica dimora divenuta destinazione di turismo culturale e convegnistico di alta qualità.

Sergio Luciano condivide con il professor Ghisolfi la passione per una informazione economico finanziaria capace di essere specialistica, precisa, puntuale e allo stesso tempo universale e accessibile nei contenuti e nei messaggi comunicati al grande pubblico dei risparmiatori e degli investitori.



Le banche, in Italia, come già è stato evidenziato questa mattina, si confermano non soltanto istituti di intermediazione tra risparmio e credito, ma allo stesso tempo Istituzioni in grado di fornire un contributo sia diretto che indiretto alla definizione e all'attuazione delle politiche economiche dello Stato a livello sia centrale che territoriale. Occorrono però incentivi fiscali - ha ribadito Patuelli - che incoraggino, senza costringere, il risparmio diffuso a essere indirizzato verso progetti di investimento che integrino e accompagnino i fondi europei del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).



Il presidente Patuelli ha infine sottolineato l'importanza dell'educazione finanziaria per la chiarezza e la trasparenza del linguaggio al servizio del risparmiatore e dell'investitore italiano medio, elogiando in tal senso l'Abbecedario di Beppe Ghisolfi edito proprio da Nino Aragno: "Serve un Italiano senza eccessivi acronimi né inglesismi. Non è questione di autarchia: all'estero è giusto parlare in inglese, ma in Italia occorrono espressioni e terminologie che valorizzino la nostra identità linguistica".



L'evento milanese del pomeriggio, a Palazzo Cusani, è patrocinato dalla Brigata di supporto al comando del corpo d'armata Nato di reazione rapida in Italia e dal circolo unificato dell'Esercito di Milano, a conferma delle sinergie e delle interazioni sempre più significative fra le strategie militari e quelle economico-finanziarie per la sicurezza dei mercati e il ristabilimento della cooperazione.

Contribuiscono alla realizzazione dell'importante convegno l'associazione degli Amici di palazzo Cusani, l'associazione regionale pugliesi e il circolo culturale Piri Piri.