Sabato 7 maggio appuntamento a Daverio, in provincia di Varese, con le eccellenze della filiera alimentare, in occasione del convegno-evento 'Alpi Food'

Made in Italy, internazionalizzazione, export, PNRR, Denominazioni d’Origine Protette e fondi europei sono i temi al centro del dibattito in programma sabato 7 maggio a Daverio, in provincia di Varese

All'evento parteciperanno le aziende che rappresentano le eccellenze della filiera alimentare della zona delle Prealpi ed i Governatori delle Regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria e il presidente della Provincia autonoma di Trento per discutere di Made in Italy e rilancio dei territori.

Abbiamo incontrato Davide Jarach, responsabile Sviluppo Strategico di Goglio Spa, per saperne di più sulla partecipazione dell'azienda all'evento.

“Come azienda inserita e molto integrata nel territorio di Daverio e della provincia di Varese, ci è sembrata un'ottima iniziativa e abbiamo ovviamente accolto con grande entusiasmo il fatto di poter essere di supporto. Si tratta di un evento che coinvolge aziende della filiera alimentare. Noi come Goglio Spa non produciamo alimenti ma facciamo imballaggi che servono a conservare gli alimenti.

Prevalentemente ci occupiamo di imballaggio flessibile destinato al settore alimentare e siamo conosciuti da oltre 50 anni come produttori leader di imballaggi per caffè. Ci è sembrato importante dare una testimonianza con la nostra presenza a una manifestazione che vede riunire le eccellenze della filiera alimentare della zona delle Prealpi e ripeto, in una logica proprio di filiera, dove ognuno deve mettere il suo pezzo e auspichiamo di poter continuare a contribuire con la nostra partecipazione”.