Adotta una Pigotta dell'Unicef: a Cuneo un concerto di beneficenza per l'emergenza Ucraina

Sabato 30 aprile alle ore 21 in Sala San Giovanni a Cuneo si terrà il secondo Concerto dedicato ai bambini dell’Ucraina, iniziativa del Comitato Provinciale di Cuneo per l’UNICEF, in collaborazione con l’Associazione culturale “La musica in testa” e con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Dopo “Pierino e il lupo” e “Il Carnevale degli animali”, la cui esecuzione coinvolgente ha affascinato il pubblico attento e generoso del primo concerto, è la volta di un’opera particolarmente intensa, l’”Histoire du soldat”, scritta da Igor Strawinsky nel 1918 su testo di Charles-Ferdinand Ramuz.

Alla fine della Grande Guerra, trovatosi in ristrettezze economiche, il compositore pensò di creare un piccolo teatrino ambulante, sostenuto solo dalla musica di sette strumentisti, con i quali realizzare uno spettacolo che potesse essere facilmente allestito in varie località, compresi villaggi e paesini montani.

Ispirata alla letteratura popolare delle fiabe russe, l’Histore du soldat è l’opera di un profugo sul tema dell’essere profughi, è il dramma dello sradicamento: il soldato, come il compositore e l’autore del testo, è metafora dell’uomo costretto a viaggiare da un luogo all’altro, lontano dalla propria patria a causa delle guerre.

Quasi come in un’opera cubista, la musica si scompone in un susseguirsi di varie forme musicali: dalla marcia al concerto, dal tango argentino al valzer, alle fanfare svizzere, al ragtime, al paso doble. La storia prende vita attraverso l’intreccio tra musica, voce narrante, mimo e danza.

L’opera sarà eseguita dall’Ensemble Easy Opera diretto dal M° Paolo Fiamingo, con la partecipazione degli attori Elisabetta Pia Gedda e Loris Gallo e della danzatrice Alice Tiranti.

Il concerto è ad ingresso gratuito, con possibilità di fare un’offerta libera e/o di adottare una Pigotta, la tradizionale bambola simbolo dell’Unicef, realizzata interamente a mano dalle volontarie.

La somma raccolta verrà totalmente destinata per l’emergenza Ucraina, sia a sostegno dei bambini e delle famiglie presenti sul territorio ucraino, sia per i milioni di profughi in fuga nei territori limitrofi e in arrivo anche in Italia, attraverso aiuti di primo soccorso, cibo, indumenti, assistenza medica e psicologica.