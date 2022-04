Valle Stura Experience ti invita a visitare il Forte Albertino di Vinadio

Il Forte Albertino di Vinadio con i suoi 1.200 metri di lunghezza e 10.000 metri di camminamenti vi aspetta dal primo maggio con tante novità, pronto a farvi vivere nuove esperienze firmate Valle Stura Experience.

Lo scorso 23 febbraio 2022 il consorzio turistico Valle Stura Experience ha ricevuto l’incarico dalla Fondazione Artea per il servizio di apertura ordinaria del Forte di Vinadio (accoglienza, biglietteria e visite guidate) e dell’organizzazione del personale per gli eventi come Forte in Fiore, Temporary shop e il Mercatino di Natale.

Si occuperà inoltre di accogliere scuole e gruppi oltre che del servizio di Infopoint.

Le attività verranno svolte con grande passione, entusiasmo ma soprattutto professionalità grazie ad uno staff rinnovato in cui, a fianco delle esperte guide che già lavoravano presso il Forte negli anni passati, si inseriscono gli accompagnatori naturalistici. Il gruppo così composto sarà in grado di garantire ai visitatori un’esperienza nuova e ancora più completa, arricchita da escursioni a piedi o in e-bike verso le fortificazioni laterali, prove di orienteering fra le mura e molto altro ancora.

Il consorzio, già gestore della Porta di Valle, a Vinadio si occuperà di allestire un punto informativo ricco di materiale promozionale e guide sull’intera valle; sarà così possibile offrire ai visitatori una panoramica completa su quelle che sono le possibili attività ed esperienze da vivere sul territorio e le peculiarità storiche, artistiche e naturalistiche della Valle Stura.





Per ogni informazione sul Forte di Vinadio, è possibile consultare il sito:

www.fortedivinadio.com o contattare il numero: 328 203 2182





Le guide del Forte ti aspettano per scoprire la più importante opera architettonica della Valle Stura!