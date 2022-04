Il BONELLI tra i vincitori del concorso "L'Europa è nelle tue mani"!

350 sono stati i lavori che le scuole di tutta Italia hanno inviato al Ministero della Pubblica Istruzione per partecipare al Concorso nazionale "L'Europa è nelle tue mani" promosso dal Dipartimento per le Politiche Europee e dal Ministero: tra di esse, anche l’Istituto Bonelli!

Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, ancora una volta il Bonelli non ha voluto rinunciare a prendere parte all’iniziativa che intendeva stimolare una riflessione sull’idea di Unione Europea legata a temi quali la tutela dell'ambiente, il cambiamento climatico, la salute, l’istruzione, l'inclusione, etc.

Gli alunni della II A, sotto la guida del professor Samuele Galli, della professoressa Patrizia Politano e con il prezioso contributo degli alunni Andrea Tregnaghi e Anna Tosello, hanno realizzato un video che ha vinto un premio di 7.000 euro da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico per la scuola e per la realizzazione di iniziative formative relative alle tematiche europee!

Il video del Bonelli si intitola “HEY TU” e racconta la vera storia di una bottiglietta di plastica che viene gettata in un cestino all’interno di una classe da una studentessa un po’ sbadata e che poi finisce in acqua…e…nessun altro “spoiler”, guardate il video!

Il ringraziamento va a tutti i giovani cittadini europei del futuro che hanno partecipato alla realizzazione di questo piccolo, ma eloquente capolavoro cinematografico!