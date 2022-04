Elezioni comunali, "Evoluzione Cuneo" non convince la maggioranza: "Nostra proposta suscita ancora troppe diffidenze"

E' ufficiale: "Evoluzione Cuneo" non si unirà alla corsa elettorale con scadenza il 12 giugno prossimo a sostegno della candidata Patrizia Manassero. La notizia circola già da qualche giorno, ma a darle concretezza definitiva è lo stesso Pietro Carluzzo, una delle due "teste" del movimento assieme a Matteo Manescotto: "Evoluzione prosegue. Il lavoro del laboratorio civico dell’associazione Rigenerazione non si ferma. Continuerà soprattutto il nostro lavoro di ascolto delle tante voci della città".



"Nel corso dei mesi abbiamo raccolto le idee, le speranze e anche il sostegno di tante persone. Il nostro intento è stato fin dall’inizio quello di ricucire strappi del passato e di concentrarci sul futuro. Lavoriamo per il dialogo intergenerazionale e per la costruzione di nuove alleanze. Abbiamo incontrato molte aperture, ma ci siamo anche resi conto, soprattutto negli ultimi giorni, che la nostra proposta suscita ancora troppe diffidenze. Ogni ponte ha bisogno di avere spalle stabili su entrambi i lati del guado che si vuole superare".



"Non sentiamo la necessità di fare forzature o provocare divisioni, anche perché l’orizzonte del nostro impegno non si esaurisce di certo con le prossime elezioni amministrative. Abbiamo quindi deciso, tutti insieme, di non presentare una nostra lista civica. Pensiamo che la nostra funzione più utile sia ancora quella di creare uno spazio sicuro per le persone che vogliono continuare ad incontrarsi al di là dei rispettivi confini".