Amministrative, il candidato sindaco Enrico Rosso: "Mondovì merita un ruolo da protagonista"

Si è presentato ufficialmente lo scorso sabato 23 aprile, Enrico Rosso, candidato sindaco del centro destra monregalese.

Architetto, 50 anni, papà di due figli, con alle spalle l'esperienza amministrativa maturata nella giunta Viglione, Rosso è sostenuto nella sua corsa al municipio da 7 liste: Ideali in Comune, Mondovì Attiva e Grande Mondovì (civiche), affiancate da quelle di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e UDC.

Dopo la presentazione in sala Scimè ora al lavoro in vista delle elezioni del 12 giugno per la città del Belvedere.

Conosciamo meglio il candidato.

Cosa rappresenta per lei Mondovì?

"Mondovì è la città in cui sono nato, dove sono cresciuto, dove lavoro, dove coltivo i miei principali interessi. Ho a cuore questa città da sempre. Già in passato mi sono impegnato in prima persona nell’amministrazione di Mondovì, per dare il mio contributo ad una sua crescita. Mondovì deve essere prima di tutto una città a misura di cittadino, dov’è bello e piacevole vivere, operare, incontrarsi; ma deve essere anche un punto di riferimento per l’intero territorio circostante: deve tornare a far valere la sua autorevolezza forgiata in anni di storia, la sua centralità. Mondovì è e deve essere il centro di un mondo".

Perché ha deciso di scendere in campo per la sua città?

"Innanzitutto per la voglia di fare qualcosa di importante il posto in cui sono nato e nel quale vivo. La Mondovì che vedo oggi è una città in affanno e che rischia di proseguire costantemente un declino iniziato da diversi anni. In mente ho una Mondovì diversa: una città in grado di esprimere tutto il suo incredibile potenziale e che torni a essere un fiore all'occhiello dell'intero Nord-Ovest. Una città che si rilanci in tutti i settori, dal commercio al turismo, dall'artigianato alle opere pubbliche. Una Città, insomma, che torni finalmente a vestire un ruolo da protagonista. Quando mi è stata proposta la candidatura a sindaco di Mondovì non ho avuto nessun tipo di tentennamento. La mia risposta è stata chiara: io ci sono e sono pronto a dare il mio contributo per il bene della mia città".

Pensando anche alla sua precedente esperienza amministrativa, quali sono le problematiche di cui soffre al momento la città e quali le possibili soluzioni?

"Mondovì oggi appare trascurata, poco ordinata e poco pulita. Non un bel biglietto da visita, per i cittadini e per i turisti: e questo non è cosa da poco conto, anzi. Occorre quindi mettersi subito al lavoro per migliorarla, renderla più vivibile e fruibile. Altra importante constatazione: durante la prima amministrazione Viglione, nella quale ero assessore ai Lavori pubblici, avevamo cantierato oltre 90 opere: in quest’ultimo quinquennio, invece, le opere pubbliche si sono ridotte all’osso. Anche da questo punto di vista, la città è “ferma”: e deve ripartire, assieme ai cantieri. Inoltre, bisogna tornare a dialogare con i monregalesi, ed essere più attenti alle loro richieste. Proseguendo su altre sofferenze sulle quali è opportuno intervenire nell’immediato, non è possibile ignorare la desertificazione del Centro storico, il cuore commerciale della città che ha smesso di pulsare in questi ultimi anni. Serve fare il punto con tutte le categorie coinvolte, non solo coi commercianti ma anche coi proprietari di locali, con le Associazioni, per invertire immediatamente la tendenza. Infine, ancora sulla centralità di Mondovì e sul suo peso a livello territoriale: analizzando le statistiche, vediamo che nell’ultimo anno la città ha perso 200 residenti; a creare questo risultato contribuiscono anche i tanti cittadini che hanno deciso di abbandonare Mondovì. Un segnale pesantemente negativo, l’evidenza che qualcosa non funziona, soprattutto se valutiamo l’andamento delle altre “sorelle” cuneesi. Bisogna interrogarsi a fondo sui perché di queste scelte, e cercare di capire come fare per invertire la tendenza, lavorando a tutto campo".

Quali sono i punti cardine del suo programma elettorale?

"Il programma è molto agile. Non è più il tempo di inseguire sogni irrealizzabili o lanciare promesse spot, bensì di lavorare con concretezza, partendo dalle criticità che oggi si osservano in città, ponendosi obiettivi per il loro superamento, attraverso azioni attuabili e realizzabili. È quello che abbiamo cercato di fare noi, elaborando il nostro programma: mantenendo nel contempo una visione d’insieme, di crescita globale e a lungo termine della città. Si parte dalla sburocratizzazione, un processo fondamentale per rimettere in moto la città; ovviamente centrale sarà il trinomio commercio-manifestazioni-turismo, l’asse sul quale far ripartire Mondovì e offrirle nuova brillantezza; ma altrettanto peso dovranno avere le necessarie “revisioni” di molti punti critici che la passata amministrazione lascia in eredità, come un sistema di trasporti pubblici inefficace, una raccolta differenziata da rivedere e rilanciare, una cantierizzazione di opere pubbliche assolutamente insufficiente e inadeguata. Proprio in merito a quest’ultimo punto, ciò che caratterizza maggiormente il nostro programma è la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport che funga anche da centro polifunzionale ed aggregativo nei pressi dell’abitato, e la realizzazione di un collegamento pedonale tra Breo e Altipiano, due opere che la città attende ormai da troppo tempo. E, attenzione, non sogni, ma realizzazioni possibili con un attento monitoraggio delle opportunità fornite dall’erogazione di fondi pubblici e bandi europei o locali. Ma la nostra attenzione è a 360 gradi sulle molteplici sfaccettature della città, non da ultimo sulle “piccole cose” – le manutenzioni, le migliorie, l’abbellimento, il decoro urbano – che fanno la differenza, quei dettagli che rendono una città più vivibile, dal punto di vista dei cittadini, e più ammirata dal punto di vista".